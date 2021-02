Se le inundó la casa por la lluvia y pide colaboración para salir adelante

Una familia del barrio El Caribe pide ayuda de la comunidad marplatense para sobrellevar las consecuencias del temporal de lluvia que castiga con mayor fuerza a la ciudad desde la madrugada de este martes.

María de los Ángeles vive con su hijo de 9 años y sufrió una inundación en su vivienda como consecuencia de las constantes precipitaciones. "Vengo complicada desde el viernes pero como esto no para ya se me está lloviendo por todos lados", lamentó.

En diálogo con 0223, la mujer destacó que Defensa Civil atendió su reclamo y le acercó ropa y comentó que espera por la asistencia que le prometieron desde Desarrollo Social. "Me dijeron que me iban a ver si me ayudaban y sigo esperando. Necesito muchas cosas porque perdí caso todo", aseguró.

Por eso, la vecina que vive en la casa ubicada en Canadá al 3294 apeló al corazón solidario de la comunidad local y pidió colaboración con frazadas, chapas y ropa para su hijo para poder sobrellevar la delicada situación.

María de los Ángeles aclaró que no quiere ser evacuada por las autoridades municipales por el temor a sufrir algún hecho delictivo. "No me queda mucho pero la verdad que no puedo dejar la casa sola y arriesgarme a perder lo poco que quedó. No me voy a mover de acá", aseveró.

Cualquier persona interesada en brindar una colaboración con la familia del barrio El Caribe se puede comunicar directamente al 223 583 0060. Mientras tanto, Defensa Civil mantiene abierta la línea 103 para recibir reclamos ante cualquier eventualidad que se acuse por la adversa situación climática.