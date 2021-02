Balean la casa de la presidenta de una sociedad de fomento de Mar del Plata

La presidenta de la sociedad de fomento Playa Serena, María Inés Benítez, estaba a punto de dormirse cuando escuchó que un auto pasaba por el frente de su casa. No le llamó la atención. Sin embargo, instantes después, comenzó a escuchar estallidos. “Pensé que se me había caído una pared”, le contó a 0223. Pero no: recibió al menos 15 disparos de distintas armas en el frente de su vivienda.

Según detalló la dirigente, esto ocurrió cerca de las 1.30 de la madrugada. Ella y su familia llevaban un rato acostados y aún no habían entrado en un sueño profundo. Dijo que las balas pegaron por toda la propiedad: una vivienda que estaba deshabitada, el frente de su casa, rompieron vidrios y una bala atravesó un portón y terminó a centímetros de su habitación.

La presidenta de la sociedad de fomento radicó la denuncia en la comisaría decimotercera. Efectivos policiales reportaron seis vainas servidas de una pistola 9 milímetros y dos tacos similares a cartuchos de escopeta. Benítez dijo que hubo más disparos y halló rastros de, al menos, 15 disparos.

Consultada sobre las razones por las cuales pudo haber sido víctima del ataque, la dirigente vecinal indicó que no había recibido ninguna amenaza previa y que no atraviesa ninguna situación personal que le pueda hacer sospechar una situación de estas características. “Todo los que puedo tener como enemigos es por mi rol como referente barrial. Genero denuncias, hago acciones, pero nada que tenga que ver con mi vida privada”, señaló.

Mencionó, por caso, que participa de la campaña Somos Lucía desde el principio, que trabaja en la asistencia a mujeres víctimas de violencia de género y también en la asistencia a familias vulnerables.

Los investigadores solicitaron registros de cámaras de seguridad, tanto del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), como de casas particulares para buscar a los responsables.

“Esto me indigna. El Estado tiene que garantizarnos la seguridad a todos, porque de lo contrario nos convertimos en un México o Rosario. Exijo que esto llegue hasta las últimas consecuencias y se sepa quién y por qué hizo esto”, maniestó.