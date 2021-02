Montenegro: "Voy a vacunarme cuando corresponda hacerlo"

El intendente Guillermo Montenegro aclaró por qué aún no se vacunó contra el Covid-19. Foto: 0223.

El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, priorizó a los grupos de riesgo, trabajadores de la salud y la educación ante la posibilidad de aplicarse la vacuna contra el coronavirus y aseguró que lo hará "cuando corresponda hacerlo".

A través de una carta abierta, Montenegro aclaró su postura en relación a la campaña de vacunación que se lleva adelante en el país y remarcó que " la vacuna es, en primer término, para los grupos de riesgo, los adultos mayores y para el personal de salud y seguridad". "Coincido en esta decisión, porque realmente tenemos que cuidar a quienes son más vulnerables frente a este virus y no solamente por tener enfermedades preexistentes o condiciones particulares", justificó su postura.

El jefe comunal también ponderó a los trabajadores del sistema sanitario público y privado que se encuentran en la primera línea de batalla contra la pandemia y aseguró: "Hasta que todos esos marplatenses no están vacunados no estaría tranquilo haciéndolo yo. No es demagogia, es sentido común".

En esta línea, el intendente destacó que la primera etapa de vacunación también se centra en docentes y auxiliares para poder garantizar las mejores condiciones de clases ante el inminente inicio del ciclo lectivo 2021 el próximo 1º de marzo, bajo la presencialidad como modalidad confirmada.

"Eso es una prioridad porque como ya lo expresé en varias ocasiones quiero que los chicos y chicas vuelvan a las clases presenciales. Trabajamos todo el año para poner los establecimientos en condiciones y ahora, estamos acompañando a toda la comunidad educativa para que puedan abrir las aulas. Siempre cuidando la salud", agregó.

En este marco, Montenegro confió que prefiere seguir respetando las principales medidas de prevención, como el lavado de manos, uso de barbijo y respetar el distanciamiento, hasta tanto le corresponda aplicarse la vacuna.

"Creo en la vacuna y quiero que funcione esta planificación, porque significaría más salud y también que más marplatenses puedan trabajar y más vecinos, puedan seguir disfrutando de la ciudad. Por eso, voy a vacunarme cuando corresponda hacerlo", concluyó.