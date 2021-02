Un auto terminó adentro de un pozo que no estaba señalizado

La zona de Tribunales atravesó una tarde de siniestro durante este martes: al fuerte choque que tuvo como protagonistas a un patrullero y un colectivo, se sumó el episodio que sufrió una automovilista que terminó adentro de un pozo que por falta de señalización.

El hecho ocurrió en Sarmiento y Brown, horas después y a pocos metros del impacto que ocasionó, pasadas las 14, un vehículo policial contra un colectivo cuando circulaba por la esquina de Brown y Las Heras.

Por el caso se comunicó con 0223 la propia conductora del rodado, quien dijo que tuvo que desviarse de su trayecto por indicación de la policía a raíz de la permanencia en la vía pública del transporte público y la camioneta siniestrada.

"Había una policía hablando por celular que impedía el paso y decía que había que girar. Como vivo por la zona, le hice caso para poder llegar a mi casa pero cuando giré no pude ver el pozo porque estaba tapado con todas las maderas y sin ninguna señalización", explicó la vecina, con indignación.

La mujer cuestionó a los responsables de la obra y a los efectivos policiales por no haber señalizado correctamente la zona ni realizar alguna advertencia previa a los conductores. "Yo terminé con el auto en el mecánico y voy a tener que pagar por una reparación. Espero que no le pase a otra persona. Es increíble que no haya ninguna señalización; de noche puede pasar cualquier cosa", advirtió.