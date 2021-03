Cardozo abrió las sesiones del HCD en La Costa y destacó la situación sanitaria durante el verano

El intendente del partido de La Costa, Cristian Cardozo, encabezó la sesión protocolar ordinaria N° 1 del año en el Concejo Deliberante con un extenso discurso donde en primera instancia realizó un repaso del trabajo integral realizado durante 2020, año atravesado por la pandemia del Covid-19, y luego avanzó con la planificación de gobierno para este 2021.

Pasadas las 9.50 de la mañana de este domingo 28 de febrero el jefe comunal tomó la palabra desde el Espacio Multicultural de Mar de Ajó, espacio elegido para la ocasión por ofrecer una amplitud para estos casos de protocolos sanitarios, donde hubo 11 concejales pertenecientes a distintas fuerzas presentes, cinco ediles que dieron presente por modo remoto y dos ausentes.

En uno de sus pasajes de su alocución, el intendente detalló y analizó la situación epidemiológica en el último día de febrero, en una temporada que comenzó el 1 de diciembre y que se extenderá hasta finalizada Semana Santa, el 5 de abril, pero que tuvo su epicentro de temporada alta durante los meses de enero y febrero.

Cardozo celebró atravesar el verano “sin grandes sobresaltos” en los números de contagios. “En incidencia cada 100.000 habitantes otros destinos turísticos de similares características en cuanto a su población, en movimiento, cantidad de localidades, triplican o cuadriplican la cantidad de casos respecto del Partido de La Costa”, destacó el mandatario.

En esa línea ahondó: “Este dato es fundamental para hacer estadísticas comparativas y tomar buenas decisiones. No solamente la diferencia se nota en términos de cantidad absoluta de casos, en donde se ve la diferencia entre nuestro partido y otros municipios, sino que también nos arroja resultados importantes para darle continuidad a determinadas actividades que tienen que ver con lo cultural, que tiene que ver con lo deportivo, que tiene que ver con lo recreativo”, insistió.

Al respecto de los números revelados, Cardozo detalló: “Las estadísticas nos muestran que más de un 75 por ciento de los contagios de la temporada de verano han sido de residentes y que se han dado en los ámbitos sociales o en situaciones laborales con poca adherencia a los protocolos”.

“Teniendo en cuenta que durante los meses de enero y febrero en nuestras localidades la población se multiplica, en algunas localidades se cuadruplica o se quintuplica, las medidas implementadas, junto con la responsabilidad social comunitaria, permitieron que pudiéramos llevar adelante las actividades turísticas sin impactar en la estructura de salud”, manifestó el jefe comunal a continuación.

Los pasajes más destacados del discurso

“Mi mayor deseo es que en base a esto podamos actuar como un conjunto lo establecido en la Apertura de Sesiones del HCD en 2020, sabiendo todas y todos cuánto podemos aportar para lograr los grandes objetivos, anhelos y sueños de nuestra comunidad, en función en lo que ya hemos alcanzado y los logros que nos prometemos luego obtener desde cada uno de los rincones de nuestro municipio y de cada una de las buenas voluntades”.

“Me parece importante recordar de dónde venimos, desde la última vez que nos encontramos Poder Ejecutivo y Legislativo, en la última apertura de sesiones, para poder valorar la situación en su exacta dimensión. Recuerdo en la apertura que habíamos tenido y al mes siguiente que el mundo haya cambiado completamente”.

“Entiendo los voluntarismos, los entiendo, los relatores simplemente desde la postura de espectador, pero nosotros, los que estamos acá, en este recinto, no somos ello y no nos podemos permitir eso. No estamos simplemente para describir la realidad o escribir en redes sociales o hacer videítos, sino que más bien estamos para legislar y ejecutar en base a las necesidades y el rumbo que lleva nuestro municipio”.

“Estamos para trabajar en las decisiones estratégicas, responder a las urgencias y contingencias que nos toca afrontar, pero no somos espectadores y relatores de lo que sucede, sino más bien protagonistas de lo que vivimos a diario y de lo que vamos a vivir, seamos oficialismo o seamos oposición”.

“Los invito cada día, todos los días, a discutir un modelo de comunidad que nos albergue a todos y a todas, que incluya a los más desprotegidos y que genere fuentes de trabajo y que nos haga crecer como destino turístico, que nos haga crecer como destino productivo, que nos haga crecer como destino educativo, cultural, pero fundamentalmente y sin ser utópico que nos haga construir una comunidad de amor en donde cada día, todos los días, nos sintamos orgullosos y en paz de saber que este es el mejor lugar del mundo que Dios quiso para nosotros”.