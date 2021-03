Los kiosqueros insisten en volver a trabajar: “No somos empresarios”

Tal como lo habían anunciado, este miércoles un nutrido grupo de kiosqueros de escuelas de Mar del Plata se concentraron frente al Consejo Escolar, para volver a reclamar por la apertura de sus comercios, a dos semanas del inicio de clases y a 12 meses de no poder trabajar.

En diálogo con 0223 Radio, Fernando Mendivil, propietario del buffet de la EET N°3 y referente de los comerciantes, se mostró contrariado por la "falta de respuestas" luego de los numerosas manifestaciones de los comerciantes, que piden al gobernador Axel Kicillof, volver al trabajo.

"Tenemos el Consejo Escolar cerrado y rodeados de policía. Nos tratan de delincuentes cuando nos tratan de empresarios. El 19 de febrero elevamos a provincia los protocolos y mandamos una carta documento y no tuvimos ninguna respuesta. Somos 700 familias en la provincia que no tenemos ingresos y tenemos que pagarles a los empleados", reclamó el comerciante.

"La consejera Eva Fernández habló con nosotros y nos pasó un contacto de La Plata y cuando la llamamos, esta persona nos dijo que no tenía ninguna injerencia en el tema. Esta consejera es la misma que nos dijo que éramos empresarios. ¿Les parece que somos empresarios cuando tenemos un kiosco en un colegio?", cuestionó Mendivil.

A pesar de la inacción y de que pasan los días, los kiosqueros no se rinden y este jueves a las 16 vía zoom tendrán una reunión con funcionarios de Gobernación. "Vamos a ir pero eso se va a estirar, mientras tanto, nosotros no trabajamos y en 10 días hay que pagar los sueldos y tenemos que llevar ingresos a nuestras familias. ¡Pongánse las pilas!", expresó.

"Sabemos que los recreos no serán como antes: hay que poner alcohol en las manos, atender por burbujas de a pocos chicos, atender por el patio con las puertas abiertas o no dejar entrar al proveedor adentro. No pedimos otra cosa más trabajar como cualquier cervecería, kiosco de afuera. Pedimos trabajar", remarcó.