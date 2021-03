Otro final feliz: tras varios días de espera y angustia, "Danu" recuperó a sus dos cachorros

La proteccionista marplatense Daniela Colombo confirmó que este miércoles por la noche se pudo reencontrar con los dos cachorros que había rescatado del predio de disposición final de residuos poniendo fin a varios días de una angustiante espera.

A través de las redes sociales, la mujer informó que recuperó a las mascotas que habían sido dadas en tránsito a una mujer que vive en la zona del barrio Los Troncos y que, hasta las últimas horas, se negaba a revelar el paradero después de haberlos regalado.

"Como dijimos desde el primer segundo lo único que nos importaba era tenerlos a ellos con nosotras y por buena voluntad de nuestro lado de dar un cierre a la situación firmamos un acuerdo. Dado esto sepan entender que no puedo dar detalles, no me está permitido", aclaró "Danu", en el posteo que compartió.

"Gracias por valorar nuestra tarea y apoyarnos siempre. Gracias por tantos mensajes que recibí para ofrecernos ayuda. De verdad se los digo, emociona tanto amor incondicional hacia los animales que tanto se lo merecen al no tener voz. Gratifica mucho no sentirse solo en momentos tan tristes", reconoció.

La proteccionista, por último, indicó que ambos perros cumplirán algunos días de "aislamiento" para prevenir cualquier posibilidad de infección ante el contexto de la pandemia pero prometió que "pronto se reencontrarán con su hermano Valentín".