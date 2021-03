Dio a dos cachorros en tránsito y los regalaron: pide saber dónde están

Danila “Danu” Colombo es una reconocida proteccionista de la ciudad que desde este fin de semana vive una situación que jamás pensó que podía atravesar: una mujer que se ofreció a dar tránsito a dos cachorros rescatados del Predio de Disposición final de Residuos regaló a los animales y se niega a revelar el paradero de las mascotas para continuar el seguimiento.

En las últimas horas, la proteccionista recurrió a sus redes sociales como último recurso para dar con ambos cachorros que fueron regalados sin autorización a una persona que aseguró, no puede mantener a los animales en condiciones dignas.

“Cómo se hace para robarse dos perros rescatados que podían cambiar su vida y mandarlos a un lugar donde no tienen futuro, donde hay millones de perros en la calle, que van a estar peor que de donde salieron y dormir tranquilas?”, escribió Danu en un posteo en la red social Instagram

Según explicó la proteccionista, los cachorros estaban en un tránsito y la persona a cargo los regaló a pesar de tener nuestra respuesta negativa a una familia que no sabemos la casa exacta donde vive pero sí la zona, que nos bloqueó el teléfono y que no cumple con ninguna de las condiciones para tener cachorros. “Les dio hasta comida porque no se las iba a comprar. Sabía que estaba haciendo algo en contra de nuestra opinión y responsabilidad y lo hizo igual llenándonos de mentiras, injurias y amenaza”, relató.

“A más tardar el viernes hacemos marcha en la puerta de la casa de quien nos robó los bebés. Vayan agendando el día por favor, después les paso la dirección, zona Los Troncos”, dijo.

Por último consideró que es injusto que mientras se esfuerza para rescatar animales, haya personas “sin sangre en las venas que por ego y maldad arruine otras vida”.

“Yo tendría que estar super concentrada buscando los otros (NdR: cachorros) y por las horas que me está llevando recuperar los hermanos de Valentín no lo hago. Diría que va a quedar en su conciencia que se mueran esperando los del basural pero me doy cuenta que con todo lo que hizo no la tiene. Ojalá los vecinos puedan darnos más información cuando vayamos casa por casa contando lo que hizo”, concluyó.