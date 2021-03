Tribemol celebra sus 40 años con dos shows

Tribemol, legendaria banda marplatense de jazz-rock-fusion, vuelve a reunirse para festejar los 40 años de su fundación con dos shows. Las actuaciones, con aforo limitado, se realizarán este domingo a las 21.30 en El Argentino Bar y el lunes -mismo horario- en Dickens Pub. Se puede reservar por Whatsapp al 2236 95-1025.

Con tres de sus cuatro miembros originales, Fabián Spampinato -bajo-, Joey Cedrón -guitarra y voz- y Luis Morello -teclados-, participarán también como invitados Daniel Izarriaga -batería-, Maga Loidi desde Ayacucho -mismo instrumento- y Ray Van Suar -voz. 0223 dialogó con Tribemol, para repasar su historia artística, y adelantar lo que se podrá disfrutar en estas funciones.

-40 años de Tribemol, se imponía una reunión para celebrar la fecha ¿cómo se gestó este reencuentro?

Joey Cedrón (guitarra y voz): En realidad, salvo en contados períodos en los que no estuvimos en contacto, ya que -por ponerme de ejemplo- yo residí en los Estados Unidos desde la separación de la banda, en marzo/abril de 1983 y allá hice mi vida, los integrantes de Tribemol siempre nos mantuvimos relacionados. O entre los que quedaron en Mar del Plata como Luis, Fabi y Chicho (batero original) o entre ellos y yo, cuando esporádicamente volvía a la ciudad para alguna cuestión personal. En un par de ocasiones nos juntamos informalmente: una vez en un bar a tocar los 4 y otra vez en la legendaria Fm D-Rock! en una nota en la que además hicimos también algunas improvisaciones que se emitieron al aire. Por ende, la amistad, las ganas de tocar juntos, las bromas y los recuerdos de tanta empatía sincronizada nunca se esfumaron.

-Fue una banda que dejó su huella, ¿tuvo sucesivos reencuentros en todo este tiempo?

-Fabián Spampinato (bajo): Fueron encuentros no demasiadamente producidos o pautados, pero los 4 nos hemos sacado las ganas de tocar juntos. Creo que antes del show más serio, el que dimos en el viejo Liverpool hace 10 años, con motivo del aniversario número 30 y que dio pie a sucesivos reencuentros con público, en bares o teatros podemos decir que el regreso, aunque en forma virtual, fue grabar la versión de "La herida de Paris" de Spinetta Jade para el homenaje que produje. Joey grabó su guitarra en Wisconsin, Luis sus teclados en Palmas de Mallorca, el invitado en stick, Guillermo Cides, su parte en Barcelona, mientras que Chicho (Romairone, exintegrante) y yo grabamos en Mar del Plata, pero separados, en dos estudios distintos.Ese registro fue mágico ya que justamente "La herida de Paris" es un tema que tiene muchísimo de la escencia de Tribemol. Escucharlo terminado y plasmado en el álbum quizás nos mostró que la magia continuaba intacta: todavía podíamos tocar juntos.

Tribemol, en 1982.

-¿Cuánto hacía que no "tocaban"?

Luis Morello (teclados): el último show oficial fue en agosto de 2016, con una formación particular, ya que incluímos una sección de vientos con Roberto Pizola en trompeta y voz y Ramon Medina en saxo y ya en ese momento Chicho Romairone decidió no participar de estas juntadas, por lo que lo reemplazó y muy bien Joaquin Waiman.

Fabián: después del concierto festejando los 30 años, en el 2011 en el que estuvimos prácticamente todos los que pasaron alguna vez por Tribemol como Mario Orbe quien fue nuestro primer guitarrista, Carlos Rizzo quien pese a sus problemas de salud no se quiso perder ese primer reencuentro de posta y que fue quien cantó con nosotros 4 en el B.A.Rock IV, en noviembre de 1982. También nos acompañó en la voz Fabián Cuocci, cantante de Privé. Tras aquel festejo, tuvimos unas tocadas para los combatientes de Malvinas en el teatro Diagonal en abril de 2015 y esa semana, aprovechando que Joey estaba en la ciudad tocamos en el ya desaparecido bar Punto Secreto y luego en Dickens, por primera vez.

-Joey: hay que decir que, verdaderamente, nuestro último show no fue hace mucho ya que hicimos una especie de avant premiere el febrero pasado anunciando con unos pocos temas, lo que vamos a presentar, formalmente, este domingo 14 en El Argentino.

-¿La música de Tribemol se puede decir que es hija de una época donde el jazz-rock-fusion estaba en auge?

-Fabián: en realidad estamos influenciados por esa música que vos describís, pero en el momento en el que fundamos la banda, el jazzrock fusion ya no estaba tan fuerte. Siempre consideramos que hacemos canciones elaboradas, con algunos momentos instrumentales jugados y letras con metáforas poéticas y algún mensaje de belleza. Si tenemos que decirte una banda con la que podríamos tener puntos en común, y siendo muy reduccionista, no tengo rubor en nombrarte a Spinetta Jade. Canciones con momentos de jazz fusion.

-¿Qué lugar le dan en la historia a esta agrupación desde lo personal, y desde lo cultural para la música local?

-Luis: es difícil que nosotros respondamos eso. Lo cierto es que a Mar del Plata le está faltando, desde hace mucho tiempo, un archivo artístico. Hace unos años, en la gestión de Leandro Laserna en Cultura, nos otorgaron una mención, una placa como una de las bandas históricas de la ciudad.

-Fabián: Tribemol forma parte de lo que podemos decir "la segunda generación del rock local" ya que fuimos precedidos por artistas y agrupaciones verdaderamente significativas como El Nirvana, Polen, Semifrusa, entre otras. Lo cierto es que la historia debería hablar por si sola: fuimos elegidos para cerrar el 1er Festival de la Juventud en el Torreón, que luego sería un clásico de todas las primaveras de la ciudad. Eduardo Zanoli, nuestro Juan Alberto Badía, en el único programa masivo que tenía la AM en 1981 eligió nuestro primer demo, el tema "Aire de la mañana", como cortina de su programa. Cerramos el Festival homenaje a John Lennon, que se realizó en Parque Camet en 1981 y fuimos la primera banda marplatense en tocar en un Festival nacional, como hoy podría ser el Quilmes Rock o el Lollapallooza, te estoy hablando del B.A.Rock, el espectáculo que tuvo 3 ediciones a principios de los 70 por las que pasaron Pescado Rabioso, Pappo's Blues, Color Humano, Sui Generis, León Gieco, La Pesada del Rock and Roll... y tras 10 años, volvió, denominándose B.A.Rock IV. Fueron 4 sábados de noviembre de 1982 y Tribemol abrió la última jornada. Por ese escenario pasaron Spinetta Jade, Riff, León Gieco, Miguel Mateos entre muchísimos más. Y ahi estuvimos. Y según las crónicas, fuimos la mejor de las bandas del interior a las que les tocaba abrir cada uno de esos 4 sábados. Ahora, ¿que reconocimiento tenemos para la cultura local? Tomando como parámetros otras experiencias, el reconocimiento a los artistas locales es nulo. Siempre tenes que llevar un proyecto, un currículum, no importa la trayectoria que tengas, ni siquiera la gente que muevas. Si no sos "amigue" de quien mueve los hilos ocasionalmente, difícil que te convoquen per se.

- Aquel BA Rock del 82 fue un hito musical para la banda, ¿qué recuerdan de aquella actuación?

-Fabián: la Argentina estaba atravesando un momento sociopolítico crucial. Derrotado en Malvinas el gobierno militar de facto, a punto de caerse y con elecciones que se realizarían al año siguiente la organización del B.A.Rock no tuvo en cuenta que mezclar en la grilla de cada jornada a artistas tan disimiles como por ejemplo V8 y algun dúo acústico produjo que asistiera un público conformado por históricos hippies, quienes comenzaban a desaparecer, con los nuevos heavies y punks, los que solo querían ver y escuchar a sus favoritos, por consiguiente no había consigna de "amor y paz" que valga: la violencia se descargaba sobre el escenario. El dia que tocamos nosotros debutaban Los Encargados, con un joven Daniel Melero, los 3 munidos de mamelucos blancos y tocando solo sintetizadores. La banda no pudo terminar el primer tema por la cantidad de piedras, frutas, monedas que volaban. A uno de los tres le abrieron la frente de un piedrazo y cuando se cayó un sintetizador al piso, se fueron corriendo. Hasta León Gieco recibió un botellazo de agua mineral. Nosotros no estábamos acostumbrados primero a tocar para tanta gente: unas 15 mil personas promedio asistió a cada uno de los 4 sábados. Tampoco compartir escenario con Riff, Gieco, Lerner, Miguel Mateos, Miguel Cantilo. Y mucho menos a la violencia de los asistentes, ¡que eran miles! para con los artistas.

-Luis: La anécdota era que la estábamos pasando mal, de verdad. ¿Quienes son estos de Mar del Plata? ¡Pappo! ¡Pappo! Cuando llegó la parte del tema "Ya no podés mirar al cielo", una canción que compusimos junto a Fabián y cuya letra le pertenece, en la que Carlos Rizzo canta, solo acompañado por mi piano "Sientate ahora a reflexionar". ¡Fue mágico! Inmediatamente cesó la violencia y la inmensa mayoría se sentó con solo escuchar esas 4 palabras. De ahí en adelante todo fue más calmo. ¡Una experiencia rarísima!

-Joey: Luego de esa presentación, nos contactó Osvaldo López, que manejaba un sello nuevo, Shazam y nos comentó que le había interesado la banda así que una vez que finalizara el verano de 1983, teníamos grandes chances de grabar nuestro disco debut y hasta nos preguntó que nos parecía que lo produzco Edelmiro Molinari. Nosotros, dijimos que si. Pero luego se sucedieron situaciones personales de cada uno que hicieron que Tribemol tuviese un parate algo extenso y yo que en realidad vivía en Estados Unidos, que había venido por unos meses en el verano de 1982 pero al ingresar a Tribemol decidí quedarme todo ese año, tocando en el Diagonal, en Buenos Aires, en Bahía Blanca y hasta en el B.A.Rock, vi que empezado el 83 no se vislumbraba en lo cercano una actividad que me sedujera, así que me vi forzado a volver USA con mi familia y la banda no continuó.

-Qué se puede esperar del show en El Argentino?

-Luis: Vamos a tocar casi la totalidad de los temas que formaron parte del repertorio entre 1981 y 1983, los años en los que Tribemol estuvo activo. Es más: un tema que solo tocamos una vez, en agosto de 1982 en un hermoso concierto en el desaparecido teatro Diagonal y que teníamos olvidado en algún casete volverá a cobrar vida. ¡Solo lo tocamos una vez hace 39 años! Se llama "La semana del Diablo" y esta versión 2011 supera enormemente a aquella.

-Fabián: Además vamos a contar con 2 bateristas. Uno es marplatense: el histórico Daniel Izarriaga, para quien compusimos un tema que debutará en este show, es un bossa nova y se llama "Hermandad", porque así nos sentimos Joey, Luis y yo con les invitades que cubrirán los lugares de quienes ya no están en la banda: una hermandad.

-Joey: Estamos muy agradecidos del esfuerzo que realizó Magalí Loidi, una baterista que vive en Buenos Aires, pero es oriunda de Ayacucho, lugar en el que está residiendo ahora, junto a su familia por temas de la cuarentena. Ella se viene de allá un par de dias antes con los temas sacados a la perfección y con 2 o 3 ensayos parece que hubiese tocado con Tribemol toda su vida.

-Fabián: Tanto ella como Ray, nuestro vocalista, que tiene que interpretar con su voz melodías y letras que fueron creadas hace 40 años, no solo encajan con Luis, Joey y conmigo en forma perfecta. Le dan una pátina de modernidad a las viejas canciones que hacen que composiciones tan añosas suenen completamente actuales.

-Vamos a consultar a la "sangre joven" de esta reunión. Ray ¿qué significa para vos ponerle la voz a una banda que tiene tanta historia a nivel local y cómo viviste cada ensayo?

-Ray Van Suar (voz): Para mí es un orgullo ser considerado para tamaña agrupación, en los ensayos comprobé que el nivel musical es muy alto y estar a la altura implica interiorizar las canciones como si las escuchara de toda la vida. Disfruto cada instante, cada arreglo, cada armonía. Es una música que me llega y me siento muy afortunado de formar parte. Descubrí una banda de la que ya soy fan. Siempre añoré ser partícipe del movimiento de bandas de rock que marcaron el camino de la historia argentina y en este caso la historia del rock marplatense. La pasamos muy bien, y el cada instancia para mí es una instancia de aprendizaje pero sobre todo de disfrute pleno. Nos tengo más que palabras de agradecimiento hacia Tribemol.

-Magalí. ¿qué te genera viajar desde tu ciudad, Ayacucho, especialmente para tocar en la celebración de los 40 años de una agrupación histórica de Mar del Plata como lo es Tribemol?

-Magali Loidi (batería): Solo expresar que realmente estoy muy contenta de ser parte del aniversario de esta banda tan linda y agradezco la invitación y la buena onda de parte de todos.

-¿El reencuentro abre las puertas a una continuidad de la banda aunque sea esporádicamente?

-Luis: nuestro plan es seguir. Además, nos debemos registrar profesional y definitivamente nuestras canciones. Y poder además y en breve, hacer un teatro, aunque sea uno chico, ya que creemos que ese es nuestro ámbito más natural. Hoy se toca en bares, pero Tribemol se fundó en un momento en el que una banda de Mar del Plata, de música propia, podía meter 400 personas en El Diagonal, La Botonera, el teatro Santa Fe, el teatro Corrientes. Esos momentos deberían ser rescatados para la cultura local.