Incendio forestal en Cariló: bomberos pusieron fin al riesgo de que se reactive el fuego

Cuatro días después de haberse iniciado el gran incendio forestal que tuvo en vilo a la región, con peligro de interfase para la localidad pinamarense de Cariló, los bomberos confirmaron haber desmantelado su centro de comando en el bosque y pudieron retornar a su cuartel.

"Se trabajó por 90 horas consecutivas dadas las características del material combustible y de la topografía del lugar, asegurando la zona con el fin de evitar que no se pueda reactivar. Fueron arduas tareas las que se llevaron a cabo para que el fuego no avance en forma descontrolada y no cause mayores daños, sobre todo en vidas y bienes" confirmó el jefe del cuartel Mauro Caffaro.

Desde el primer día de operaciones fueron múltiples los recursos desplegados en el lugar, con un helicóptero Bell 407 con helibalde y un avión aplicador PZL Dromader provistos por el Sistema Nacional del Manejo del Fuego, personal de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, el SAME y la participación de brigadas forestales de la Dirección de Bomberos de la Policía provinientes de diferentes cuarteles de Pinamar, Villa Gesell, Gral. Madariaga, Mar de Ajó, Santa Clara del Mar y Villa Gesell.

También estuvo presente autoridades de la municipalidad de Pinamar con recursos logísticos a disposición y personal del área de Defensa Civil de la comuna.

"Debemos hacer una mención especial para con nuestros vecinos, por el constante apoyo desde el minuto cero hasta este domingo por la noche, que desarmamos el puesto comando para regresar al cuartel. Fue muy alentador para nosotros tanta muestra de cariño y fuerzas, nunca pararon de sonar los teléfonos para preguntar qué necesitamos, una muestra de gran unión, por lo que pasaron a formar parte de un equipo de trabajo que nos abastecía de necesidades", expresó Caffaro a modo de agradecimiento.