Investigan la muerte de una turista de 41 años en un centro de salud

Una familia marplatense denunció que una mujer de tan solo 41 años murió este domingo por la demora en la atención de emergencia por parte de la ambulancia del Same apostada en el Centro de Salud de Playa Serena y que el personal médico se negó a trasladarla porque –según su versión- no había recibió el llamado del 107 para ir a asistirla a su domicilio. Desde el municipio rechazaron esta versión aunque aseguraron que se investiga lo sucedido.

La familia de la víctima denunció que la ambulancia que estaba estacionada en el Centro de Salud de Calle 11 al 360 –que por disposición de la Secretaría de Salud tiene base allí- no recibió la orden de emergencia del 107. La mujer había tenido un paro cardíaco y fue trasladada al Centro de Salud por su esposo. Sin embargo, los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida y falleció dentro del establecimiento.

“El familiar de la mujer había hecho un llamado al 107 cuando ella sufre la descompensación y ante la demora, asistió a la unidad sanitaria, donde constató que la ambulancia estaba en la puerta. Pidió por favor que la ambulancia saliera hacia su domicilio para trasladarla pero el personal le dijo que no podía hacerlo porque no había recibido el alerta al 107. Tras llamar desde la puerta de la salita, volvió a su casa a buscar a la mujer y trasladarla por sus propios medios, pero fue imposible salvar la situación y murió en el lugar”, relató a 0223, María Inés Benítez, presidenta de la Sociedad de Fomento de Playa Serena.

Sin embargo, fuentes del Same consultadas por 0223 desmintieron el hecho en cuestión, aclararon que la mujer fue atendida en el centro sanitario y aseguraron que la ambulancia “nunca se negó a salir”. “La mujer fue atendida en el Caps, medicada y le dieron el alta. Posteriormente, perdió el conocimiento y la familia fue a buscar la ambulancia a la sala, en vez de llamar. Alguien les dijo que tenían que llamar al 107 y en ese tiempo otro familiar trajo la paciente al Caps. Se están haciendo las averiguaciones internas para ver los tiempos. Pero lo que debe quedar claro es que el móvil apostado en Serena, nunca se negó a salir”, aseguraron desde el servicio de atención médica de emergencias.

Horas después del deceso, Julián Escalante, hijo la turista fallecida, realizó un desgarrador posteo a través de la red social Facebook, donde acusó al personal sanitario de negarle la atención a su madre.

“Lamentablemente mi mamá falleció por culpa de esa salita de mierda. Lo que iban a ser vacaciones familiar de felicidad terminó en una angustia total para mi familia”, contó el joven y cuestionó la “mala atención” del personal médico del centro hospitalario de Serena, “que le tomaban los datos” mientras la mujer estaba muy descompuesta.

“Lo único que hicieron fue ponerle una inyección para los vómitos y le dijeron que si en dos horas no se le pasaba que vaya a un hospital”, contó el joven que apuntó directamente contra el personal de la ambulancia. “No puedo entender qué clase de persona se niega a llevar a una persona que estaba mal que terminó de la peor manera. Quizás si la llevaban en la ambulancia seria otra la historia y no esta no sabría decirles, pero que por lo menos hubieran puesto la voluntad para llevarla a mi mamá al hospital”, denunció.