Se jugó la segunda del Torneo Preparación

Este sábado se disputó la segunda fecha del Torneo Preparación, que dejó triunfos de Mar del Plata Club, Sporting, Biguá y San Ignacio, mientras que en Tandil, Los Cardos se quedó con el clásico frente a Los 50.

Se jugó una nueva jornada del Torneo Preparación, y por la Zona A, el que sigue con su paso firme es Mar del Plata Club, que venció en el Barrio Libertad a Universitario, por 36 a 14. Los tries del equipo de la "Nona" Urrutia llegaron por intermedio de Guido Zingale, Tomás Martín, Joaquín Alvariño, Alberto Lorenzi, Joaquín Solovioff y Joaquín Rojas, más una conversión de Tomás Catuogno y dos de Tomás Larraburu. Por el lado del equipo local, Juan Pablo Errecaborde y Nicolás Blanco se anotaron con un try cada uno, mientras que Tomás Errecaborde sumó 2 conversiones.

El otro que ganó en esta Zona es San Ignacio. que venció a Pueyrredón por 43 a 10. En el "Verde", Lautaro García, Francisco Cosentino, Kevín Ibarra (2), Francisco Paklayan (2) y Manuel Riego conocieron el in goal, mientras que el "Laucha" Garcia también aportó a la causa con 4 conversiones. Por el lado del visitante, Marcos Etchegoin se anotó en el score final.

En la Zona B, Sporting sigue en gran forma y lo confirmó al vencer a Unión del Sur por 52 a 18. Los Maristas entregaron un planilla que contó con los aportes de Ignacio Castañón, tres tries, Joaquín Perez Maraviglia, dos tries, Agustín Zelezen, Julián Soberón y Felipe Charles, con un try cada uno. Además, Charles, apertura albinegro, sumó 6 conversiones para configurar un gran resultado.

Biguá se quedó con un triunfazo en su debut de local. El "Tricolor" de Las Dalias recibió a Comercial, que venía de una victoria en el debut, y lo venció por 44 a 22. En los locales, Kevin Melchor, Jeremías Valenzise, Isaac Salas, Felipe Poli, José Cappelletti y Federico García, que además sumó una conversión, apoyaron la guinda en el ingoal. Mientras que Hernán Ebrett aportó a la causa biguense con 2 penales y 3 conversiones. Para el celeste de Sierra de Los Padres, Ignacio Carea, Juan Ignacio Kaspin, en dos oporunidad, y Octavio Sánchez Massa se anotaron en el marcador.

En la Zona Tandil, toda la atención se la llevaba el clásico entre Los Cardos y Los 50, que se disputó en la rural, la casa del equipo "cincuentero". El "Verde" aprovechó los tries de León y Miura en el primer tiempo, y de Segonds (2), Quiroga y Rivera en el complemento para configurar un gran triunfo.

Resultados 20 de Marzo

Zona A

Universitario 14 - 36 Mar del Plata Club (Primera)

Universitario 7 - 47 Mar del Plata Club (Intermedia)

Universitario 32 - 28 Mar del Plata Club (Preintermedia)

Universitario 17 - 33 Mar del Plata Club (M-19)

San Ignacio 43 - 10 Pueyrredón (Primera)

San Ignacio 31 - 12 Pueyrredón (Intermedia)

San Ignacio 33 - 0 Miramar RC (Preintermedia)

San Ignacio 18 - 11 Pueyrredón (M-19)

Zona B

Biguá 44 - 22 Comercial (Primera)

Biguá 3 - 5 Comercial (Intermedia)

Biguá 33 - 17 Comercial (Preintermedia)

Biguá 37 - 28 Comercial (M-19)

Unión del Sur 18 - 52 Sporting (Primera)

Unión del Sur 0 - 89 Sporting (Intermedia)

Necochea 0 - 34 Sporting (Preintermedia)

Unión del Sur 12 - 38 Sporting (M-19)

Zona Tandil

Los 50 10 - 34 Los Cardos (Primera)

Los 50 5 - 82 Los Cardos (Intermedia)

Campo de Pato 7 - 50 Los Cardos (Preimtermedia)

Los 50 7 - 47 Los Cardos (M-19)

Zona Costa

Pampas 22 vs 5 Villa Gesell