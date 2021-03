Advierten que Mar del Plata está "en la antesala" de la segunda ola del Covid

El director de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp), Adrián Alasino, consideró que Mar del Plata esta próxima a padecer la segunda ola del coronavirus y pidió en mayor medida completar la vacunación a los profesionales de la salud y de los grupos de riesgo.

En diálogo con 0223 Radio, Alasino dijo que la Argentina "está en la antesala de la segunda ola en el país" y que en ese aspecto sanitario, "Mar del Plata no es la excepción".

Para el responsable de la Escuela de Medicina, la inminente llegada de la segunda ola del Covid-19 "es visible con la preocupación que hay desde el Presidente con la cadena nacional y de las autoridades", ante la fecha del inicio del otoño y se mostró preocupado "porque la foto que tenemos no es la mejor que pudimos tener, con un esfuerzo que nadie lo discute, pero que solo el 5% tiene una dosis y un 1% con las dos dosis", razonó.

"Nuestra ciudad no es la excepción y hay que poner mayor atención porque hay alrededor de 180.000 adultos mayores de 65 años, que es el doble de la media nacional y con más de 160 geriátricos", remarcó y evaluó que cuando llegue la segunda ola, Mar del Plata al ser una de las más densamente pobladas, "va a estar entre los primeros lugares".

Dentro de las cuestiones que deben resolverse ante un recrudecimiento del clima frío y el aumento de casos, Alasino dijo que deben terminar de vacunarse al personal de salud de Mar del Plata porque "ante la llegada de la vacuna, hay que tenerlos a todos vacunados ", además del personal esencial y de adultos mayores. "La mayoría de las muertes, en el 90% están entre los 60 y 90 años pero 2 de cada 3 enfermos entre los 20 y los 50", ejemplificó.

En ese escenario, pidió a las autoridades municipales "a aumentar los testeos en los barrios" para poder saber si existe en la ciudad las cepas de Manaos y otras que tienen mayor velocidad de contagios.

Por otra parte, Alasino dijo que estima que no habrá fuertes restricciones como de fase 1 y que "no va a pasar lo mismo como en la primera ola" aunque advirtió que la mayor movilidad va a traer mayor número de infectados. "La escolarización si tiene un impacto en Mar del Plata pero no muy alto", afirmó.

"La única variable que tenemos para decir que llegamos al límite es cuando se ocupen todas las camas (de terapia) y en esa situación, la economía en ese momento debería trabajar al mínimo posible para poder dar asistencia a todos. Ojalá que esos escenarios no nos toque, pero uno debe mirar la región (como Brasil), que está muy comprometida", analizó.