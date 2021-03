A casi una semana de su desaparición, familiares se movilizaron por Mayra Acosta

La familia de Mayra Belén Acosta encabezó este jueves por la tarde una protesta en las puertas de la Municipalidad para pedir colaboración con la búsqueda de la joven de la que se desconoce su paradero desde el viernes pasado.

"Yo pedí ayuda al intendente Montenegro, que vio la nota y me clavó el visto y nunca me llamó. También a Berni (NdR: el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires). El tema es que acá hay una chica desaparecida y parece que eso no les preocupa", afirmó Graciela Victorio, tutora de la mujer.

En declaraciones a 0223, la familiar de Acosta responsabilizó a la clínica psiquiátrica de Punta Mogotes por no haber tomado las "medidas de seguridad" correspondientes para evitar la fuga de la joven marplatense.

"Mayra se escapó o la hicieron escapar de la clínica. Ellos no me dieron ningún tipo de explicación; me echaron. Fui con una policía y nos sacaron. No sé por dónde salió mi hija ni cómo. No hay una sola cámara de seguridad porque esa clínica está en un deterioro total", denunció, en referencia a la institución ubicada sobre la calle Martínez de Hoz al 3799.

En caso de persistir la falta de ayuda y de novedades en torno a la búsqueda, Victorio no descartó "encadenarse" en la Municipalidad para visibilizar la situación. "No sé dónde están los derechos humanos en este momento", expresó.

La Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) reiteró este jueves el pedido de colaboración para el hallazgo de Mayra Belén Acosta. Para aportar datos a la causa que tramita el fiscal Leandro Arévalo, la comunidad se puede comunicar al 911 o al (0223)494-9848.

A principios de esta semana, también se conoció un video - cuyo origen investiga la Justicia - donde la joven lee un texto en el que dice haberse ido por voluntad propia y donde denuncia que buscan alejarla de su hijo. “Decidí luchar y que se deje de inhabilitar mi persona. Mi familia es la que me tiene sometida, abusando de mi persona, lucrando con una pensión y manejando mi vida; alejándome de mi hijo y encerrándome injustamente en un psiquiátrico”, señaló.