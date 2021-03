Aldosivi ratificó su crecimiento, pero Banfield no le perdonó la falta de contundencia

Aldosivi mereció más, pero no tuvo contundencia, se lo empataron y hasta casi lo pierde. Fotos: Diego Berrutti.

Aldosivi desperdició una gran posibilidad de sumar dos triunfos consecutivos después de mucho tiempo, y terminó apenas igualando 1 a 1 con Banfield en el "José María Minella", por la 7ma fecha de la Zona "A" de la Copa de la Liga Profesional.

El equipo de Fernando Gago reafirmó su buen presente tras la victoria conseguida ante San Lorenzo la semana pasada, y jugó tal vez su mejor partido de la Copa. Fue protagonista del juego, con un segundo tiempo donde fue voraz. Al minuto consiguió el gol mediante Federico Andrada y luego generó un sinfín de chances para sentenciar el resultado, pero falló. En tanto, pese a jugar con un hombre de más por la expulsión de Luciano Lollo a los 25´ en su rival, sufrió el empate: a los 38´, el volante Giuliano Galoppo ensayó una "chilena" inolvidable para un 1 a 1 que fue para ese momento, demasiado premio para el "Taladro".

Luego, los dos pudieron haberlo ganado. Lo cierto es que esta película, Aldosivi ya la vio. Merecer un poco más, pero quedarse con las manos vacías. Ante San Lorenzo por poco no le sucedió lo mismo. El próximo viernes a las 17, el equipo de Gago visitará a Patronato.

Paridad en el primer tiempo, y Aldosivi de menor a mayor

No fue un buen espectáculo el primer tiempo. El cuarto de hora inicial tuvo a Aldosivi incómodo. Banfield tomó la iniciativa desde el posicionamiento terrenal, ante un equipo de Gago que le costó recuperar rápido la pelota. Con mucho rigor en la marca, los dirigidos por Sanguinetti lograron jugar lejos de su arco, pero no tuvieron demasiadas ideas en ataque para lastimar, más allá de generar alguna pelota detenida mal ejecutada.

Pero de a poco, pasados los 20 minutos, Aldosivi empezó a hacerse del balón, y con las constantes subidas de Emanuel Insúa y la búsqueda para un Malcom Braida muy activo comenzó a acercarse a Altamirano, primero con un disparo del exInstituto que fue tapado por un rival.

A la par de la llegada de la lluvia, los arcos tuvieron acciones de peligro. Primero, Aldosivi casi comete otro "blooper" con un lateral corto de Insúa para Pocrnjic, donde el arquero llegó con lo justo antes que el delantero Pons, aunque su pelotazo pegó en la espalda del "25", afortunadamente sin peligro. En la continuidad, el equipo de Gago generó su mejor acción, con la aparición de Guzmán por derecha, Andrada pivoteando para Braida, apertura para Insúa y centro rasante cruzado que pese a la estirada, dos jugadores no pudieron conectar.

Banfield respondió enseguida con una falla de Iñiguez al tirarse al suelo, centro pasado que Juan Pablo Álvarez definió afuera.

El tramo final de la etapa, tuvo a Aldosivi buscando pacientemente el espacio para lastimar. Banfield se cerró defensivamente y le quitó alterantivas de pases, pero con Grahl siempre lúcido para sumarse al circuito, el equipo estuvo cerca del 1 a 0 antes del descanso: recuperación rápida de pelota, Grahl abrió a Braida, quien le devolvió el pase y su remate fue salvado en la línea por Quinteros.

Segundo tiempo voraz pero sin definición

Como si en el entretiempo Gago les hubiera dado un envión a sus dirigidos, Aldosivi salió con todo en el segundo tiempo. Y al minuto, consiguió la ansiada ventaja. Jugada iniciada y finalizada por el goleador Federico Andrada. Primero abrió para Iñiguez, el remate del piranense se desvió e Indacoechea puso el centro que el "7" definió.

Lejos de conformarse, el equipo portuense fue por más. Ante un rival sorprendido, continuó manejando la pelota, jugando en campo rival. Sanguinetti movió el banco con los ingresos del delantero Ramiro Enrique (hijo de Héctor, campeón del mundo ´86) y el volante Payero. Pero no modificó la ecuación. Aldosivi fue por más: Andrada no pudo en el mano a mano ante Altamirano y en la continuidad, Braida "reventó" el travesaño con su remate. El exInstituto volvió a exigir con un fuerte remate con gran respuesta del arquero de Banfield.

A los 25´ el defensor Luciano Lollo vio la roja por segunda amarilla y el panorama parecía ideal para el "Tiburón". Pero el colombiano Mauricio Cuero había ingresado por Álvarez y su participación fue relevante. Primero, con un remate desde afuera apenas desviado, dejó en claro que Aldosivi podía sufrir si no definía el partido. Luego, asistió en el empate en una jugada con fallas defensivas del local: Iritier dejó jugar el tiro libre rápido, Cuero superó fácilmente a Andrada y su centro fue conectado con una "pirueta" por Galoppo, en las narices de Fernando Román.

De allí al final, lo pudo ganar cualquiera. Se lo perdió Iritier tras una buena jugada individual; Juan Manuel Cruz (hijo de Julio "El Jardinero") no pudo ante Pocrnjic y luego tras un córner su remate cruzado no ingresó por poco; y la más sufrida para Aldosivi, tras un centro rasante que no conectó Schunke y Braida tiró por encima del travesaño, abajo del arco.

Un final para el infarto. Un espectáculo que terminó emocionante bajo la tensa lluvia. Aldosivi lamenta el resultado, aunque de fondo con la tranquilidad de haber hecho un buen partido. Ganar en el Minella parece una quimera. Y Banfield terminó festejando, porque realmente durante 70 minutos no había hecho méritos para sumar en Mar del Plata.

Síntesis:

Aldosivi (1): 1-Luciano Pocrnjic; 21-Emanuel Iñiguez, 6-Jonathan Schunke, 14-Federico Milo y 13-Emanuel Insúa; 36-Joaquín Indacoechea, 5-Gastón Gil Romero, 10-Francisco Grahl; 23-Lautaro Guzmán, 7-Federico Andrada y 20-Malcom Braida. DT: Fernando Gago.

Cambios: ST 22´ 8-Javier Iritier por Guzmán; 32´ 28-Fernando Román por Insúa; 40' 16-Jonathan Zacaría por Grahl, 9-Rodrigo Contreras por Milo y 24-Gastón Lódico Iñiguez.

Banfield (1): 27-Facundo Altamirano; 24-Luciano Gómez; 2-Alexis Maldonado, 6-Luciano Lollo y 3-Franco Quinteros; 25-Alejandro Cabrera, 8-Giuliano Galloppo; 5-N. Linares, 22-Juan Pablo Alvarez; 7-Fabián Bordagaray y 29-Luciano Pons. DT: Javier Sanguinetti.

Cambios: ST 11´ 18-Ramiro Enrique por Bordagaray, 11' ST 21-Payero por Linares; 22' ST Cuero por Álvarez 27' Juan Manuel Cruz por Pons.

Goles: ST 1´ Federico Andrada, 38´ Giuliano Galoppo.

Árbitro: Facundo Tello.

Incidencias: ST 25´ expulsado Luciano Lollo (doble amarilla).

Amonestados: PT 9´ Emanuel Insúa (A), 28´ Indacoechea (A), 44´ Cabrera (B); ST 6´ Gil Romero (A). 33´ Galoppo (B).

Estadio: José María Minella.