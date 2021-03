Familiares y amigos de León Luna pidieron justicia: "No era un chico conflictivo"

Familiares y amigos de León Haziel Luna se movilizaron este domingo por la tarde a las puertas del boliche Mr Jones, en Playa Grande, para pedir justicia por la muerte del joven de 19 años que falleció en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) después de ser expulsado del local bailable.

Una decena de allegados a la víctima se acercó de manera pacífica para reclamar justicia por el deceso del joven que habría sido agredido por personal de seguridad del boliche. "León era una gran persona. Nos conocíamos desde la primaria. Últimamente no nos juntábamos mucho, pero éramos como hermanos. No era un chico que tenía conflictos", confió Santiago, uno de sus amigos, a 0223.

Según denunciaron, tres semanas atrás se produjo un altercado similar con un patovica de otro boliche de la zona. "Si hubiesen escuchado, quizás se podría haber evitado todo esto", lamentó Malvina, madre de una de las jóvenes que se hizo presente.

"Hay mucha agresión de parte de las personas de seguridad en todos los boliches. No queremos más muertes. Cuando mi hija sale no sé si va a volver o si la tengo que ir a buscar a un hospital. No queremos que vuelva a pasar", agregó.

La movilización tuvo lugar luego de que el informe preliminar no arrojara signos de violencia en la la autopsia que el Cuerpo Médico Forense de la Policía Científica le practicó al joven de 19 años. A pesar de ello, la familia busca testigos del hecho para conocer las circunstancias de su muerte.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que no se hallaron lesiones traumáticas en el cuerpo de la víctima. Los investigadores intentan determinar si el joven tenía alguna patología prexistente al constatar un coágulo sanguíneo en su corazón.

De esta manera, con el resultado de la autopsia, el fiscal Fernando Castro, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción Nº 1, descartó la posibilidad de que el hecho esté enmarcado en un homicidio al no tener un delito para imputar.

Asimismo, a pesar de las versiones de los allegados a la víctima, hasta el momento no se pudo confirmar que el joven haya sido agredido por personal de seguridad del lugar al analizar las imágenes de las cámaras de seguridad que aportó el boliche.

Luna murió este domingo por la madrugada en el Higa, a donde había sido trasladado de urgencia por sus familiares luego de que se desvaneciera en la casa de su pareja tras ser expulsado del boliche de Playa Grande.

El hecho se registró cerca de las tres de la madrugada cuando Luna y su novia fueron retirados del lugar luego de un incidente en el interior que se habría generado cuando una persona intentó cambiar de "burbuja" en la que estaba. La joven de 18 años declaró que a su novio lo sacaron primero y que cuando lo encontró en la calle le dijo que lo habían golpeado.