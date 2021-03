Tienen que operar al joven golpeado en Mr Jones: “Está descompuesto del dolor”

Mientras la justicia intenta determinar las causas de la muerte de León Luna, el joven de 19 años que fue sacado por patovicas del boliche Mr Jones y horas después murió, la investigación también se centra en la salvaje agresión que sufrió otro joven, que también denuncia al personal de seguridad de Playa Grande.

Este lunes en la puerta del Hospital Privado de Comunidad (HPC), Laura, mamá de Jerónimo Tauler, habló con 0223 sobre el estado de salud de su hijo, luego de que los médicos le aseguraron que deberá someterse a una intervención quirúrgica en su mandíbula.

Jerónimo y su madre, Laura, a la salida del HPC. (Foto:0223)

“Jerónimo está con un dolor impresionante porque le quebraron la mandíbula y está totalmente separada, con un anclaje para que no se le desplace. Ahora está con calmantes, con frío y una dieta líquida. No puede comer hasta que se le haga la operación, que aún no sabemos cuándo será. Mañana vendremos a ver al cirujano. No da más del dolor, está descompuesto, no aguanta”, lamentó.

Según declaró la mujer más temprano a Radio Brisas, su hijo quiso ayudar a una moza que venía con dos botellas de champagne y corrió la cadena de las burbujas, cuando uno de los postes que sujeta las cadenas cayó al piso, lo que motivó que el personal de seguridad lo increpara.

“Él estaba en una burbuja con sus amigos, como tiene que ser. Lo único que quiso es colaborar y aparecieron 6 personas de la nada y con mucha agresividad. Sus propios amigos lo quisieron ayudar y no lo dejaron. Estaba tendido en el piso y eso se ve todo en las filmaciones, aportadas por la mismos chicos que estaban ahí”, relató a este medio.

Consultada acerca si su hijo se golpeó con otras personas previamente, como es la versión que surge del boliche, la mujer aseguró que Jerónimo “no se peleó con nadie” y no quiso aportar más datos “para no embarrar la causa”, que se encuentra siendo tramitada en la justicia local.