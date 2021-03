No se vieron golpes a León Luna en las cámaras del boliche

Se analizaron once cámaras.

El análisis de once cámaras del boliche Mr. Jones no permitió visualizar ataque alguno y está en sintonía con el informe preliminar de autopsia que este domingo recibió el fiscal Fernando Castro y que no halló lesiones en el cuerpo de León Luna, el joven al que retiraron del lugar y falleció una hora después en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Las fuentes consultadas por 0223 confirmaron que se revisaron las secuencias de todas las cámaras del local y de la zona el segmento horario en que sacaron a Luna del establecimiento y que no hay registro de golpes. “Una vez que está fuera del local se lo ve caminando solo entre los autos”, señalaron.

Además del análisis de las cámaras el titular de la Unidad Fiscal de Instrucción 1 amplió algunas declaraciones para establecer la manera en que retiraron al joven de 19 del local de Playa Grande. El primer dato que habló de una golpiza fue el que dio la novia de la víctima al recordar lo que Luna le dijo cuando fueron a su casa.

El sistema de cámaras sí registró la agresión que sufrió otro joven una hora más tarde y que terminó con su traslado al Hospital Privado de Comunidad donde se confirmó la fractura de mandíbula y la pérdida de un par de piezas dentales. “Se ve un tumulto, la caída de varias personas y se logró identificar al empleado de seguridad que estaba en el lugar”, indicaron.

Ese ataque generó la formación de una causa por lesiones graves por la que será imputado uno de los patovicas que el martes deberá presentarse a declarar en Tribunales.