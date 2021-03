Barrera renovó sus críticas contra Montenegro: “Se comporta como un patrón de estancia”

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, habló este lunes con un radio local y fue consultado por la decisión de su par de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, quien decidió evitar cualquier suspensión de actividad presencial en el municipio, luego de las recomendaciones dadas a conocer por el gobierno nacional este domingo, en el marco del inicio de la segunda ola generada por el nuevo coronavirus.

“Gobernar en pandemia no es sencillo. Creo que se ha hecho en la mayoría de los casos un gran trabajo. Y después tenés a los detractores de siempre, por ejemplo el intendente de Mar del Plata, que dice que él no va a cerrar la municipalidad, luego de que el presidente diera la oportunidad de que la administración pública trabajara de forma virtual”, expresó Barrera en primera instancia.

Para el jefe comunal geselino, las decisiones como las de Montenegro “confunden todo”. “No es cerrar la municipalidad, es cuidar la vida y la salud de aquellos trabajadores que pueden realizar su trabajo de modo virtual”, entendió.

“Se comporta como un patrón de estancia. Como que tienen que todos estar en forma presencial y no tener la oportunidad de que algún trabajador haga su trabajo de forma virtual”, sumó Barrera.

“Hay funciones y tareas que no se pueden realizar si no es de modo presencial, pero hay otras que sí. Ahora esto de hacer una oposición, poniendo en riesgo la vida de los trabajadores municipales, me parece una locura”, agregó el intendente del Frente de Todos.

De inmediato Barrera volvió a lo sucedido el año pasado, cuando tuvo duros cruces con el gobierno de Montenegro tras aseverar que en Mar del Plata había circulación comunitaria del virus, situación por la que fue criticado.

“Ya lo hemos sufrido, recordarán cuando habíamos dicho que en Mar del Plata había transmisión comunitaria del virus y ellos lo negaban. Después se terminó confirmando. O como también pasa en Pinamar, nos comparan siempre con Pinamar, nosotros tenemos 50 casos activos y ellos tienen alrededor de 250”, reparó el titular del Ejecutivo geselino.

“Teníamos esa información como también la tenían los funcionarios de Mar del Plata: pero ellos la negaban. Entonces cuando uno niega la realidad, el diagnóstico termina siendo equivocado. Así le fue a Mar del Plata con la cantidad de casos que tuvo y con la cantidad de fallecidos. Tuvo más casos que en algunas provincias”, recordó Barrera a continuación.

Por último, el intendente de Villa Gesell pidió “ver y analizar bien a aquellos dirigentes y aquellos que ocupan cargos públicos importantes, sus decisiones y su forma de gobernar”.

“Cuidando la vida y la salud también cuidamos la economía. Todos aquellos destinos que priorizaron la economía por sobre la salud, terminaron colapsados”, concluyó Barrera.