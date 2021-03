De cara al invierno, mercantiles destacan que la economía crece "lenta pero ininterrumpidamente"

La conducción marplatense del Sindicato de Empleados de Comercio reconoció que será "difícil" el segundo invierno que transitará la ciudad en medio de la pandemia del coronavirus pero mostraron expectativas por el impacto de la avance de la campaña de vacunación y confiaron en que ya se advierten signos de un crecimiento "lento pero ininterrumpido" en la economía de todo el país.

"El invierno que viene va a ser tan difícil como el anterior pero esta vez la pequeña ventaja es que, a diferencia del 2020, ahora no están las puertas cerradas y para la misma época del año pasado nosotros recién estábamos entrando en el momento más crítico", analizó, en primera instancia, Guillermo Bianchi, el secretario general de la organización.

Si bien también el dirigente reconoció que hoy no está "la espalda de una buena temporada", resaltó al mismo tiempo que el camino de reactivación y recuperación "no se detiene". "La otra vez salimos con recursos que nos permitían afrontar el parate de la pandemia pero el parate que hubo después fue absoluto, un golpe a cero a todo el comercio. Pero ahora, compensando, lo que se puede ver es que hay un camino continuo de lento crecimiento en términos económicos", destacó.

En declaraciones a 0223, Bianchi insistió en que "en la medida que se fue recuperando la actividad económica" con el transcurrir de la pandemia, "muy lentamente fue aumentando el proceso de consumo". "Por supuesto que la velocidad con la que se van desarrollando las cosas no es la que uno desearía pero el dato objetivo que hay que ver es que la economía está creciendo lenta pero ininterrumpidamente", consideró.

En este marco, el responsable del gremio que nuclea a los mercantiles señaló que "no hay posibilidad de una sociedad plena si no hay desarrollo económico". "El crecimiento es una variable importantísima y si bien estamos muy lejos de a poco vemos que se logran algunos objetivos", confió, y agregó: Mientras la economía vaya creciendo la expectativa no es nula. Siempre se puede mirar con buenos ojos entiendo la situación particular que hoy estamos viviendo".

"La verdad es que con esta pandemia prácticamente no se puede medir nada ni a mediano plazo. Pero ahora la vacuna está y definitivamente se ve que va tomando una dinámica sanitaria importante porque ya se están vacunando poblaciones de riesgo y todas esas cosas contribuyen a que el ritmo pos pandemia vaya tomando forma que es lo que necesita una sociedad para crecer", concluyó.