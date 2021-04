Gonnet se sobrepuso a los obstáculos y fue cuarto en La Plata

Gerónimo Gonnet no se dejó ganar por las complicaciones y redondeó una buena carrera. (Fotos: Foto PH Berna Bosco)

El Autódromo Roberto Mouras de La Plata, más precisamente en su trazado con chicana, fue testigo una vez más de la emoción y el espectáculo brindados por el TC Mouras y el TC Pista Mouras, especialidades que desarrollaron este fin de semana su quinto capítulo de la temporada 2021.

Tras dominar el último ensayo del viernes y el entrenamiento sabatino, Gerónimo Gonnet se erigía como candidato nuevamente para el fin de semana. Lamentablemente, su grupo de clasificación se vio afectado por el clima y la consecuente condición de pista viéndose relegado al puesto trece de clasificación.

La jornada sabatina sería de puro ataque y avance para el volante que compite bajo la estructura Trotta Racing, ya que fue quinto en la serie inicial tras largar séptimo y se las ingenió para avanzar en el pelotón de la final para cruzar la bandera a cuadros en un más que meritorio cuarto lugar que le permite seguir escalando en la tabla anual.

"Me voy feliz con lo conseguido este fin de semana. Si bien la suerte no nos acompañó a la hora de clasificar y quedamos en el puesto 13, algo que realmente no reflejaba el potencial del conjunto después de haber dominado los ensayos, pudimos ir revirtiendo esta alternativa tanto en la serie como en la final", sentenció Gonnet.

Además, explicó que "El Torino sigue mostrándose muy firme en cada carrera y en cualquier condición de pista, lo que nos deja muy tranquilos. Además, pudimos volver a sumar fuerte en función del campeonato y pelear palmo a palmo con los protagonistas de la categoría. Estamos en el camino correcto y esperamos continuar por esta senda, sabiendo que de seguir así es solo cuestión de tiempo para volver al podio e incluso luchar por nuestra primera victoria en la categoría".

Por último, no se olvidó de agradecer "a mi familia y a todas las empresas que nos permiten estar presentes en cada carrera, a todo el Equipo Trotta Racing por el enorme trabajo de todo el fin de semana, y a toda la ciudad de Mar del Plata por el apoyo de siempre”, sentenció quien ahora ocupa la undécima ubicación de la tabla anual sumando 122.5 unidades.

La sexta fecha de la temporada tendrá lugar a partir de los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo aún con circuito a confirmar.