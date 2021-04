Las clínicas respondieron a las críticas de Bernabei: "Nos pusimos los pantalones y el ambo entero"

Luego que la secretaria de salud Viviana Bernabei cuestionara la falta de camas de las clínicas de Mar del Plata al decir que "algunas parecen no estar en pandemia", el representante de los establecimientos privados consideró que las críticas surgen "porque se desconoce como funcionan las clínicas".

En una entrevista con 0223 Radio, Fernando Elicabe, presidente de la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales de la provincia de Buenos Aires (Fecliba), evitó criticar a la titular de salud municipal a través de los medios y dijo que "si tengo algo que decirle, me camino unas cuadras y se lo digo personalmente", dijo aunque se mostró dolido por las expresiones de la funcionaria de Guillermo Montenegro.

"Me duelen (las críticas) porque las clínicas no solo nos hemos puesto los pantalones sino el ambo entero. En general hemos atendido a miles de pacientes con Covid desde que empezó la pandemia. Tal vez un poco por desconocimiento de cómo funciona una clínica salieron estas declaraciones", expresó Elicabe.

El médico aclaró que "una clínica tiene alrededor de 100 camas, con unos 30-35 pacientes internados por problemas cardíacos, renales, del aparato respiratorio, neurológico, infecciones, que no son programables sino que llegan por guardia y son impostergables. Los otros 60-65 pacientes están internados por problemas de salud que requieren una intervención quirúrgica. La mitad, son impostergables y el resto, que es un 30% son las programadas, que se pueden postergar pero no mucho", analizó.

En relación a la alta ocupación que tienen las clínicas, Elicabe explicó que desde octubre, cuando bajó la cantidad de casos, muchos marplatenses comenzaron a hacerse estudios que se habían aplazado por la primera etapa de la pandemia y que derivaron en la ocupación de camas.

"El Covid nunca desapareció y siempre estuvo en un 15-20% de ocupación con algunos pacientes con respirador que incluso tenemos desde enero. En marzo empezó un ascenso que nos empezó a preocupar y llegamos a abril con una ocupación donde se están chocando pacientes con patologías clínicas con los aislados por Covid", evaluó.

"No hay ninguna institución, ni siquiera las públicas, que tenga más del 20% de camas destinado a Covid. Sino no hubieran construido el Hospital Modular", dijo Elicabe.

Por otra parte, el titular de Fecliba, tampoco coincidió con Bernabei, en relación a la "no coordinación" entre los efectores de salud públicos y privados: "No tenemos convenio con Pami pero a veces nos comunicamos con ellos. Con Ioma nos comunicamos permanentemente, lo mismo con Zona Sanitaria VIII", aclaró y manifestó: "El sistema de salud no es un elástico, tienen sus limitaciones. Por eso advertimos esto para que se tomen las medidas que deben tomarse. La coordinación tiene que venir por parte del estado", completó Elicabe.