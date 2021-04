Bernabei apuntó contra las clínicas: "Algunas parecen que no están en pandemia"

La funcionaria apostó por "no repetir situaciones que ya se vivieron en la primera ola. Foto: @frentemdp.

La Secretaria de Salud, Viviana Bernabei, no se guardó nada en el Concejo Deliberante: durante su participación en la reunión conjunta a la que convocaron las comisiones de Salud y Hacienda, la funcionaria de Guillermo Montenegro mostró su enojo hacia las clínicas por acusar un faltante de camas frente a la segunda ola del Covid-19 y reconoció que "nunca" hubo coordinación entre los efectores públicos y privados.

"Cómo no te vas a enojar cuando te cuelgan un cartel que te dice que no hay más camas si el paciente con Covid-19 representa solamente un 20% de la ocupación total de camas de Mar del Plata. O sea que unos estamos en pandemia y otros no", apuntó Bernabei, al insistir con los amplios recursos que tiene el sistema sanitario para el contexto de la pandemia.

La funcionaria hizo una alusión directa al episodio que protagonizó días atrás la Clínica Pueyrredon, que decidió colocar un cartel sobre la Avenida Colón - el cual persiste hasta esta fecha - donde se avisa que "no hay disponibilidad de camas" para personas infectadas con coronavirus. Esa situación motivó el envío de una nota junto a la Región Sanitaria VIII para pedir a cada establecimiento privado que resguarde sus lugares de atención y posterge aquellas cirugías que no requieren urgencia.

En los dichos que vertió este miércoles en el recinto, la funcionaria reiteró que "se requiere mayor coordinación entre quienes disponen de las camas hospitalarias en Mar del Plata para no repetir situaciones que ya pasamos en la primera ola". "La dotación de camas de la ciudad alcanza si existe una coordinación real en el sistema de derivación", ratificó.

Bernabei reconoció que "nunca se dio esa coordinación" y le aseguró a los concejales que "siempre lo privado fue por un lado y lo público por el otro". "En términos de pandemia, hay que ponerse los pantalones largos para ver cómo resolvemos con la dotaciónn de camas que tenemos, sin importar si es público o privado", aseveró.

En este sentido, la secretaria del gabinete de Montenegro recordó que el día de mayor ocupación de camas en Mar del Plata fue con 80 pacientes y señaló que en septiembre - el mes con mayor cantidad de casos en la ciudad hasta esta fecha - "en ningún caso hubo más del 60% de camas ocupadas ni en terapia intensiva ni en cuidados mínimos". "Esto marca que la ciudad puede estar con un nivel casos similar y un sistema tensionado pero no en un colapso en cuanto a lo que tiene disponible", analizó.

En lo que va de abril, las ocupaciones de camas de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) crecieron un 42% en General Pueyrredon. En el primer día del mes había 65 camas de cuidados intensivos ocupadas por marplatenses y batanenses pero, casi dos semanas después, ya hay 93 personas en estado crítico.

El aumento sostenido y acelerado de los casos también se refleja en las salas de cuidados intensivos. El número de pacientes internados infectados con coronavirus aumentó un 142%. A la fecha, del total de personas que se encuentran en las áreas UTI, 46 están internadas por distintas patologías y 34 por el virus pandémico, según las estadísticas públicas que difunde la Secretaría de Salud.