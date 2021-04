Para Bernabei, los retenes en los accesos a Mar del Plata no serían "necesarios" ni "convenientes"

La Secretaria de Salud, Viviana Bernabei, descartó que la vuelta de los retenes en los distintos accesos a Mar del Plata sea una política "necesaria" o "conveniente" para enfrentar la segunda ola del coronavirus

A pesar de que esta política había sido fuertemente defendida por el intendente Guillermo Montenegro en el transcurso del 2020 a la hora de impedir el "ingreso" del virus a la ciudad por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el Area Metropolitana (Amba), la funcionaria manifestó este miércoles que una medida de estas características no tendría impacto para atenuar la aceleración de las infecciones.

"La verdad que no sé porque esto está en relación directa a cómo se quiere seguir manejando la cuestión económica y a las directivas del Gobierno bonaerense. El tema del ingreso está expuesto claramente en el último decreto de Gobernación que es decisión de la Provincia", aclaró, en primer lugar, en el marco de la reunión de la que participó este miércoles en el Concejo Deliberante para tratar la declaración de "emergencia sanitaria" en el distrito.

Ante la consulta que le hizo el concejal Horacio Taccone, de Acción Marplatense, sobre la efectividad de los retenes para este contexto, Bernabei respondió que "no podría decir cuánto más o menos nos va a impactar el hecho de poder tenerlos o no". "Desde el punto de vistas sanitario, diría que no es conveniente ni necesario", sentenció.

En base a la experencia que dejó la pandemia en el 2020, la titular de Salud municipal reconoció que el trabajo "no fue perfecto" y sostuvo que "lo importante es ver y aprender de los errores". "Lamentablemente, la pandemia nos da otra posibilidad y en este segundo año hay que mejorar lo que ya se hizo", manifestó.

Después, la secretaria también dijo que la posibilidad o no de implementación de los retenes pasa por una "decisión de equipo" y no por su mirada exclusiva. "En el Gobierno hay diferentes miradas y análisis; acá no se hace lo que dice solamente la Secretaria de Salud. Se evaluará cuando sea oportuno", indicó, tras el planteo de otros ediles.

"Nosotros tuvimos retenes en dos instancias, con baja tasa de contagios y cuando se vino el pico de la primera ola, y cuando se vino el pico de la primera ola fue tres semanas atrás de lo que se había manifestado en el Amba. Y la verdad que aun habiendo una reducción de la circulación al 100%, la circulación del virus existe", consideró la integrante del gabinete municipal.

En este aspecto, la secretaria también cruzó al director de la Escuela de Medicina, Adrián Alasino, por haber proyectado en 0223 Radio la posibilidad de que la ciudad tenga 700 casos diarios por el impacto turístico de Semana Santa. "El movimiento de Semana Santa ya se vio este fin de semana y en los casos positivos que tenemos hoy. Ya estamos en los 7 días de contacto y aparición de síntomas. Lo que vamos a ver a partir del próximo fin de semana tendrá que ver con un comportamiento propio de la comunidad marplatense", aclaró.