Un marplatense murió en Miami y piden ayuda para repatriar sus restos

Maximiliano Díaz era un marplatense de 28 años que el pasado sábado murió en un accidente de tránsito que tuvo lugar en Miami, Estados Unidos. Su familia busca recaudar más de siete mil dólares para repatriar sus restos.

El siniestro ocurrió el sábado a las 5.40 de la madrugada cuando la camioneta en la que se desplazaba el joven marplatense, junto a otras tres personas, perdió el control y se estrelló contra un árbol en el sur de Miami.

Según consignó el diario Local10.com, el hecho tuvo como único protagonista al utilitario en el que se trasladaba Díaz, el cual aparentemente intentó esquivar a un vehículo que giraba a la izquierda.

Producto del impacto, el conductor de la camioneta murió en el acto, mientras que Díaz y otras dos mujeres fueron trasladadas de urgencia a al hospital Jackson Memorial de la zona, donde finalmente se constató el deceso del marplatense.

El joven había viajado a Estados Unidos en diciembre pasado y se había asentado en Miami, donde desarrollaba algunas tareas de reparto de comidas, misma actividad que realizaba en su Mar del Plata natal, donde también trabajó como conductor de una empresa de remises.

Mientras su cuerpo descansa en la morgue judicial de Miami, su familia tiene que recaudar 7.200 dólares para repatriar sus restos para darle un último adiós y sepultarlo.

Según confió Ernesto, su padrastro, sus seres queridos iniciaron gestiones con el consulado argentino en Miami, pero no obtuvieron respuestas favorables. "El Estado no se hace cargo, se lavan las manos. No hay ayuda de repatriación", sostuvo a 0223.

"Maxi vivió una vida digna. Deja a muchos amigos en Mar del Plata que están colaborando para que vuelva. Vivió como él quería", concluyó.

Cómo colaborar para trasladar a Mar del Plata los restos de Maximiliano Díaz

Cuenta a nombre de Román Ernesto Medina

Nº de cuenta: 402899140847

CBU: 0070084930004028991477