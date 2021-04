Primer triunfo del equipo femenino de MDQ 06 HC

MDQ 06 Hockey Club venció por 3 a 1 a Comercial en la cancha de Universitario y alcanzó su primer triunfo histórico en el Torneo Oficial femenino.

Los goles del equipo de Manuel García fueron anotados por Tatiana Rojas, Malena Maraz y Anabella Lorenzatto. Además, ganaron la Intermedia y la Sexta.

La tarde del domingo ha quedado grabada en la historia de MDQ 06 Hockey Club. El equipo femenino que juega en el Torneo Oficial que organiza la AAMH logró su primera victoria ante Comercial por 3 a 1 en un partido jugado en el Sintético del Club Universitario.

Claro que no fue fácil porque se tuvo que reponer a la adversidad y pelear el partido ante el único equipo de su misma línea si el certamen hubiera sido con el formato que habitualmente se juega. Por eso, era la verdadera medida de donde estaban paradas las jugadoras de Manuel García.

El equipo fue de menor a mayor en la soleada y cálida tarde. Durante el primer tiempo, padeció más de lo que jugó y pagó caro los errores. Así se puso en ventaja el equipo “celeste” con el gol marcado por Camila Peñalver aprovechando una pelota profunda donde giró y pudo pegarle bajo sin que Camila De León pudiera sacarla. Fue a los 7 minutos del segundo cuarto y MDQ 06 HC necesitaba empezar a tener más la bocha para atacar con orden.

Así lo empezaron a hacer aprovechando los espacios, pasándose mejor el elemento y avanzando a campo rival por todo el frente de ataque. Con mejores movimientos, empezaron a encontrar situaciones dentro del área que pudieron traducir en córner cortos. Antes del entretiempo, Tatiana Rojas aprovechó una segunda situación de jugada fija para anotar el tranquilizador empate.

Para el complemento, había que seguir presionando para llegar al área y lo hicieron mostrando que físicamente todavía tenían resto. A los 8 minutos del tercer parcial llegó el segundo gol de la tarde de las dirigidas por García y fue anotado por Malena Maraz. A los 13, después de un par de cortos que se fueron muy cerca, Anabella Lorenzatto marcó el 3-1 que además le daba una diferencia tranquilizadora.

En el último tramo del juego, no renunció a atacar con la ventaja y siguió buscando ampliar el marcador. Tuvo varias jugadas fijas que no pudo definir, pero le permitían estar lejos del arco propio. Ya no volvió a tener trabajo la arquera Camila De León y fue el mejor síntoma para encontrar tranquilidad.

Con el pitazo final, el partido que tanto habían esperado llegó. En el duelo directo con un rival de Línea “C”, MDQ 06 Hockey Club obtuvo su primera victoria femenina en el Torneo Oficial y no es poco decir para este grupo de jugadoras que están haciendo sus primeras armas y creciendo paso a paso con el propio roce de un certamen mucho más exigente y en un contexto particular como el que ofrece el 2021.

La formación inicial fue con Camila De Leon; Bianca Martino, Julieta Fernández, Paula Gerbaudo y Malena Maraz; Yamila Pintos, Manón Sánchez y Tatiana Rojas; Anabella Lorenzatto, Valentina Madoi y Ornella Lorenzatto. Luego ingresaron Antonella Esquivel, Ana Giménez, Silvia Lizarraga, Anahí Zacur, Agustina Battaglia y Daiana Navarrete.

DOS TRIUNFOS MAS EN LA JORNADA

Completando la fecha para todas las categorías, el balance fue muy positivo porque MDQ 06 Hockey Club sumó dos triunfos más y una derrota.

En Intermedia, las chicas pudieron imponerse con claridad por 4 a 1 gracias a los goles marcados por Lorena Viñas, Malena Maraz, Daiana Navarrete y Fabiana Palavecino. El empate transitorio lo había marcado por Julieta Ruiz.

La Sexta pudo cosechar también los tres puntos al imponerse por la mínima diferencia (1-0) gracias al gol anotado por Priscila Ávila. Por último, en la Séptima División fue derrota por 6 a 0.