El miedo a los contagios golpea a los gimnasios: trabajan a un 15%

Desde la Cámara Marplatense de Gimnasios evaluaron que las nuevas restricciones por la fase 3 no incluyeron nuevas modificaciones pero si el notable crecimiento de casos en los últimos 15 días, que mermó su actividad al 15% en promedio.

"Veníamos en marzo donde parecía que quería arrancar y el gimnasio que mejor trabajó facturó a un 40% de lo que hizo en marzo del 2020. Pero ahora todos volvimos a bajar a un 15% o un 20%", lamentó Ariel Caltabiano, secretario de la Cámara Marplatense de Gimnasios y Natatorios, en declaraciones a 0223 Radio.

El empresario aclaró que el retroceso a fase 3 no afectó su trabajo diario "ya que desde el día 1, funcionamos con un aforo del 30% e hiperventilado" según el protocolo, que en su gran mayoría, "es respetado por todos" pero en los últimos días con el avance de la pandemia "la gente viene menos por los contagios y se retrae un poco para salir de su casa".

En relación a los subsidios que ofrece el gobierno nacional con el Repro 2, Caltabiano evaluó que esa ayuda "no existe, ya que muchos no califican" y que el aporte de unos 15.000 pesos por cada empleado "no suma cuando hay gastos de 1 millón de pesos y pagar todos los impuestos. Nuestra mochila fueron esos 10 meses sin trabajar y después hacerlo al 20%. La deuda está ahí y esperamos que esto se acomode y que haya una moratoria en los impuestos porque ahora los intereses son de usura", cuestionó.

Por último, el empresario señaló que debido a la pandemia y a la coyuntura argentina, "proyectamos recién para marzo del 2022 empezar a estar bien. En este país es muy difícil proyectar", finalizó.