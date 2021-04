Protesta de fileteros en reclamo de trabajo: “Estamos cagados de hambre” ​​​​​​​

Setenta fileteros de la empresa El Marisco protagonizaron este viernes a la mañana una ruidosa protesta frente a la planta, en inmediaciones de las calles San Salvador y Cerrito, para reclamar que se les entregue materia prima con la cual poder trabajar.

La manifestación fue la única salida que encontraron los trabajadores tras varios reclamos sin respuesta por parte del propietario de la firma, a quien acusaron de enviar la mercadería a lugares no habilitados -las denominadas “cuevas”- para que sea procesada sin pagar impuestos. “Si no hay producción no se labura y nosotros estamos cagados de hambre”, reconocieron en el lugar. Es que, mientras tanto, los trabajadores son convocados tres o cuatro veces al mes y sólo perciben un salario garantizado de 26 mil pesos, tal como está previsto en el convenio.

Raúl, delegado del Soip en la empresa El Marisco, dijo que si bien hace tres días empezaron a protestar en la calle, el conflicto lleva varios años latente. "Hay gente que lleva 10 ó 15 años trabajando en negro", aseguró.

“Lo único que le pedimos es trabajo. Cuando nos sentamos en la mesa de diálogo, nos promete que vamos a trabajar pero después nos obliga a vivir con 26 mil pesos por mes, que no le alcanza a ninguna familia”, aseveró.