Padres divorciados se manifestaron en los tribunales de Familia: "Los chicos no pueden ser rehenes"

Integrantes de "Infancia Justa" encabezaron este viernes una nueva protesta en los tribunales de familia de Mar del Plata para insistir con el pedidor por mayor celeridad en el trámite de las causas para comprobar la veracidad de una denuncia y evitar que un padre o madre se vea impedido de ver a su hijo.

La entidad de la sociedad civil nuclea a más de 40 personas que asegura estar "impedidas de contacto" con sus hijos. "Esto sucede porque se presentan denuncias falsas. El problema es que para probar eso hay que investigar pero mientras tanto se toma a los niños de rehenes y lamentablemente los que más sufren son ellos", aseveró Gustavo Prezzo, el referente de la ONG.

"Nos manifestamos pacifícamente pero del juzgado salieron a pedirnos que no hagamos tanto ruido porque necesitaban trabajar. Parece una cargada porque cuando querés que trabajen no trabajan", apuntó, en declaraciones a 0223, y agregó: "Queremos que escuchen a los niños, que las causas no sean tan largas y que investiguen".

La manifestación tuvo lugar en las puertas del edificio de los juzgados de Familia, ubicado sobre la calle San Martín al 3500, y se gestó en la previa al Dia Internacional del Maltrato Infantil, que se conmemora el 25 de abril. "Nosotros estamos dispuestos a dialogar con los jueces, o la asesoría o con quien sea para que esto se soluciones. Es muy doloroso estar tanto tiempo sin ver a tu hijo o tu nieto", explicó el manifestante.

El hombre le pidió a las autoridades judiciales que "se pongan en la piel de los padres" en el marco de las disputas que surgen por las separaciones de pareja. "A veces la otra parte te corta todo tipo de contacto y hasta le pone restricciones a la familia entera", graficó Prezzo, quien reiteró: "Queremos que se investiguen las denuncias que se hacen".

Es la segunda protesta que ocurre en dos meses por el mismo reclamo. Desde Infancia Justa convocaron a las personas que padezcan los mismos inconvenientes a sumarse a través del 223 544-4911. "Nosotros somos serios y apoyamos a quien realmente está detrás de un reclamo justo", dijo el titular de la ONG de la ciudad.