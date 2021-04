¿Por qué el coronavirus afecta en menor medida a los chicos?

Ante el temor que existe aún entre muchos padres por la posibilidad que sus hijos puedan enfermarse por coronavirus, desde la Sociedad Argentina de Pediatría llevaron tranquilidad al asegurar que los pequeños “raramente” sufren complicaciones por el virus y son los mayores lo que suelen contagiarlos.

“Debemos ser cautos y muy rigurosos en esta situación. Tenemos muchísima estadística internacional y nacional para afirmar que los chicos no son ni grandes contagiados ni diseminadores de Covid, como se creía en el principio de la pandemia. En lo que se aprendió en el último año, la edad pediátrica no es el target de la enfermedad”, remarcó en diálogo con 0223 Radio, Norberto Recalde, presidente de la filial Mar del Plata de la Sociedad Argentina de Pediatría.

Para el médico, “en la segunda ola del Covid va haber más contagios en los distintos rangos etarios” pero afirmó en “raramente los chicos hacen complicaciones”, según confirmó en base a la publicación de numerosas papers científicos y añadió que “los niños sufren la enfermedad por los adultos que se lo contagiaron”.

“Hay comprobados estudios que demuestran que los chicos no sufren la enfermedad porque el 85% de ellos no tienen expresado aun en su totalidad, un receptor que es el que necesita el coronavirus para entrar a la célula. El famoso receptor Ac2, es lo que necesita el virus para entrar a la célula. Si vos no tenes eso, el virus por más que haga contacto, no va a entrar a tu célula”, razonó.

En relación a la polémica por la presencialidad en las escuelas ante el avance de la segunda ola, Recalde señaló que “la estadística del Ministerio de Educación de la Nación, sostiene que menos del 1% se había contagiado dentro de las aulas. El riesgo es bajo porque los chicos son grandes cumplidores de los protocolos, muchas veces mucho mejor a sus padres. El riesgo es lo que hacen los adultos muchas veces en forma imprudente, alrededor del colegio”.

El representante de la Sociedad Argentina de Pediatría en la ciudad, explicó que los síntomas por coronavirus que –al igual que los adultos- pueden tener los más pequeños, son fiebre, dificultad respiratoria o diarrea. “Tienen que ser dos síntomas o más. Como decimos desde la Sociedad de Pediatría, ante un caso de fiebre, en un paciente pediátrico que no tuvo contacto con ningún adulto con Covid en la familia, es fundamental la evaluación pediátrica para descartar cualquier otra causa de enfermedades no Covid”, razonó.

Por último, Recalde señaló que ante la inminente llegada del invierno, también suben los casos de bronquiolitis, situación que se vio muy disminuida en 2020 por la fase 1 de la pandemia. “Desde el punto de vista de diagnóstico pediátrico y de consulta precoz, hay que estar atento a las dificultades respiratorias, fiebre, alteración al respirar, sobre todo los lactantes chiquititos. Los que tienen bronquiolitis son los menos afectados por el virus de Covid, porque la tasa de ataque está en los menores de 1 año y la tasa de gravedad, se da en menores de 6 meses. Rangos totalmente contrarios a lo del Covid”, concluyó.

La semana pasada luego que la Argentina superara los 25.000 casos diarios de coronavirus, el presidente Alberto Fernández suspendió a través de un decreto, la presencialidad en la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, lo que generó una gran polémica en el ámbito político. En el argumento de la medida, el poder ejecutivo explicó que el DNU se implantó debido a que la escolaridad presencial moviliza a diario a 6 millones de personas y tal circulación genera más contagios, sobre todo en el transporte público en el cordón más densamente poblado del país.