Mar del Plata retrocede a fase 3 y aumentan las restricciones

El jefe de Gabinete de ministros de la provincia, Carlos Bianco, confirmó que Mar del Plata retroce a fase 3, una medida que implica incrementar las restricciones en la ciudad, aunque por el momento se sostiene la presencialidad en las escuelas de la ciudad.

Bianco puso de ejemplo a Mar del Plata en el trabajo coordinado que se hace en los distritos que son cabecera sanitaria para que los distritos vecinos que derivan pacientes a los centros de salud de esta ciudad.

El funcionario provincial oficializó el inicio de la fase 2 en la provincia en los 35 distritos del conurbano bonaerense y también en tres distritos del interior: Zárate, Castelli y General Lavalle. Esta fase vuelve por 15 días las clases a la virtualidad y además se prohíben los espectaculos al aire libre, salas de cine y teatro; celebración de ritos religiosos.

Además, deberán cerrar los shoppings y natatorios, mientras que los bares, cafés y restaurantes no podrán atender al público y solo trabajarán con la modalidad de delivery y take away.

En las últimas semanas, los casos en la ciudad mostraron un fuerte crecimiento, aunque lejos de la situación exponencial que se vive en el Amba. A su vez, desde hace 10 días los casos se mantienen alrededor de los 250 por día, aunque sí se advierte un crecimiento en la ocupación de las camas de terapia intensiva.

El ministro de Salud de la provincia, Daniel Gollan, mostró su preocupación por el avance de las nuevas cepas del Covid-19 en los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, que son más contagiosas y violentas que la cepa original. En ese marco, puso como ejemplo que en la ciudad de La Plata el 74% de los contagiados tienen la variante de Manaos en el organismo.

"Lo principal que hay que entender ahora es que hay que cuidar la salud y que no se nos muera más gente", dijo Gollan y defendió las medidas para restringir la circulación de gente en la calle y evitar la propagación masiva del virus. "Las medidas que se toman son para preservar la vida de la gente", insistió.

En esa línea, planteó que si bien los casos siguen aumentando algunos indicadores muestran una leve mejoría que les permiten suponer que las medidas empiezan a dar resultado. No obstante, planteó que la estadía de pacientes en las camas de terapia intensiva se alargó porque los pacientes más jóvenes, que hoy requieren atención, tardan más en recuperarse. "Como veníamos hasta las restricciones, en tres semanas nos quedábamos sin camas de terapia", dijo el ministro de Salud.