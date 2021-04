El intendente de Maipú viajó EEUU, volvió y no cumplió el aislamiento

La vecina localidad de Maipú se encuentra conmocionada luego de la denuncia contra el intendente Matías Rappallini por haber violado las normas vigentes por el Covid-19, tras regresar de sus vacaciones en el exterior.

El presidente del bloque de concejales del Frente de Todos de Maipú, Facundo Coudannes, denunció públicamente en su cuenta de Facebook que el jefe comunal regresó de un viaje del exterior y no se aisló, tal como establece la normativa. "El intendente Matías Rappallini, en uno de los momentos más críticos de la pandemia, cuando ya estamos transitando la segunda ola, decide viajar a los EEUU, y al regresar no cumple con el aislamiento de 10 días, tal cual la normativa vigente, para aquellos ciudadanos que vuelven al país”, señaló el edil.

Coudannes remarcó que el jefe comunal “firmó en el aeropuerto de Ezeiza una Declaración Jurada en donde dejó constancia del lugar en el que iba a cumplir el aislamiento y desde ayer se lo ve transitando las calles del pueblo”.

A su vez, el concejal recordó las críticas de Rappallini contra el plan de vacunación que impulsa el gobierno de la provincia de Buenos Aires. "Según sus dichos, la oposición fue responsable por la no llegada de las vacunas a Maipú. Tanto usted como las autoridades del Ministerio de Salud saben que eso no es verdad: usted claramente mintió. Por si no lo sabía, le cuento que mientras usted estaba fuera del país llegaron a Maipú alrededor de 600 vacunas, logrando una gran cobertura de adultos mayores que estaban inscriptos ya que es una vacunación optativa y no obligatoria”, agregó Coudannes.

“Desde el inicio de la pandemia hemos sido cautos, no politizando la misma, sabiendo que lo que nuestro pueblo necesitaba era tener la tranquilidad de que toda la dirigencia, sin distinción partidaria, estaba trabajando para contener los efectos negativos del virus”, dijo el edil, y llamó a la cordura: “En momentos tan difíciles como el que nos toca transitar, es cuando más coherencia y responsabilidad necesitamos de quienes nos gobiernan”.

Y finalizó: “Si a su mentira sobre las vacunas le sumamos su irresponsabilidad de viajar a los EEUU en el momento de mayor cantidad de contagios y al regresar no cumple con la Declaración Jurada que firmó respecto a su aislamiento correspondiente, queda claro su exceso de individualismo, su falta de empatía, no sólo con la situación sino también con la salud de todos los Maipuenses”.

Hasta el momento, el intendente Rappallini no realizó ningún descargo sobre la situación que desató un nuevo escándalo en la ciudad. Antes, en 2019, el actual jefe comunal se impuso en las elecciones por la exigua diferencia de 48 votos sobre el candidato del Frente de Todos, Facundo Coudannes. En esa ocasión, la oposición denunció que se retuvieron al menos 150 documentos de vecinos, con el objetivo de que no pudieran votar, una circunstant Coudannes.