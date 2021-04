Piden reinstalar a Mar del Plata como centro de turismo de reuniones

A poco más de un año de la suspensión de eventos masivos, dispuesta para evitar la propagación del coronavirus, los integrantes del Mar del Plata Bureau reiteraron la necesidad de retornar al Turismo de Reuniones en la ciudad.

“Desde diciembre pedimos poder reactivar el turismo de reuniones, pero todavía no hemos tenido suerte”, dijo a 0223 Radio Julián García, titular del organismo mientras aseguró que pese a los diferentes protocolos presentados, las autoridades provinciales aún no dieron la habilitación correspondiente a la actividad que garantiza turismo durante todo el año en la ciudad.

“No nos dicen por qué no estamos habilitados cuando esta temporada tuvimos teatro, ahora tenemos cines y un montón de actividades. No se entiende cuál es el motivo por el que no podemos funcionar”, dijo García.

Según explicó el presidente del Mar del Plata Bureau, en la ciudad no hay una actividad turística que esté más controlada que el turismo de reuniones: “Cada turista que viene a un congreso está controlado, los hoteles tienen un sistema de salud preparado para los casos Covid que aparezcan además de todo el protocolo habilitado”, explicó.

Por último, García detalló el impacto económico que el turismo de convenciones tiene para la ciudad: “No nos olvidemos de los números que genera el Turismo de reuniones, el derrame económico que genera es muy grande, la inyección económica para la ciudad es muy grande. Un turista de reuniones gasta 4 veces más que un turista de verano”, concluyó.