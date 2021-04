Desde la Uocra advierten que el invierno será “muy complicado”

El posible retroceso a fase 3 puso en alerta a los sectores productivos de Mar del Plata que, en las últimas horas, expresaron su descontento ante esta posibilidad como herramienta para contener una segunda ola de contagios.

En diálogo con 0223 Radio, el titular de la delegación local de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (Uocra), César Trujillo, explicó que el retroceso de fase le imposibilitaría al sector trabajar y eso genera “mucha preocupación”, dijo.

“El tema es más sencillo de lo que parece: si no hay obras, no hay trabajo y este invierno como viene el perfil de la pandemia, va a ser muy complicado para mar del plata, hay que prestarle atención y los concejales no tienen que hacerse los distraídos, si no se incentiva la industria la situación va a ser peor”, consideró Trujillo.

Según explicó el gremialista, el análisis del gobierno que excluye a la construcción de la mencionada fase, se centra en la utilización del transporte público. “Estamos mas que preocupados es un tema muy serio. Plantean el problema del traslado pero acá en Mar del plata no tenemos ese problema, hay que tener un poco de sentido común. Necesitamos que nos dejen trabajar”, dijo.

Consultado sobre si a nivel local el sector que representa tuvo una reactivación, Trujillo aseguró que los trabajadores “no tenemos un norte. La industria y la construcción tuvo un repunte a nivel nacional pero en Mar del Plata fue muy poco” ya que no hay obras públicas que garanticen el empleo. “Acá no hay un plan de vivienda, el trabajo registrado es lo que da seguridad y no hay obra pública. Sí, hay muchos que trabajan con changas, pero las changas son hambre para mañana”, concluyó.