Más críticas al proyecto para trasladar la “zona roja”: “Es de una mirada sesgada, reduccionista y 100% discriminatoria” ​​​​​​​

La propuesta del concejal oficialista Nicolás Lauría de trasladar la “zona roja” de Luro y Tierra del Fuego a la Diagonal Canosa, detrás del estadio Minella, no deja de cosechar críticas. Ahora fue el turno de la concejala Sol de la Torre, quien acusó a su par de tener una “mirada sesgada, reduccionista y cien por ciento discriminatoria”.

“De la mera lectura del proyecto, que no hace referencia a las violencias y vulneraciones que atraviesan a quienes ejercen la prostitución en la calle, subyacen todos los motivos para rechazar la iniciativa, que propone trasladar una situación conflictiva de una zona a otra, reconociendo que lo único que le importa a Juntos por el Cambio es que no se vea ‘eso’ que expresa desigualdad y vulnerabilidad, y que deja en evidencia dos grandes problemas del Gobierno local: por un lado, la asociación lineal que hace entre narcotráfico y prostitución, revictimizando a la comunidad travesti trans y simplificando el abordaje de esta problemática. Y por el otro lado, la falta de políticas públicas municipales que contemplen las necesidades y los derechos de todas las personas involucradas”, sostuvo la legisladora del Frente de Todos.

En ese orden, de la Torre sostuvo que, “además de relativizar la potencia transformadora de los Municipios, reduciendo su accionar a esconder bajo la alfombra una problemática social que no sabe cómo resolver, el proyecto que presentaron Lauría y Montenegro carece de perspectiva de género”.

“Hacerse cargo de la problemática con perspectiva de género es escuchar y pensar junto a ellas –y con las organizaciones de la diversidad, que este proyecto desconoce por completo- las estrategias que se necesitan, sin caer –tampoco- en expresiones oportunistas que dejan en evidencia el desconocimiento de espacios que funcionan y problematizan estos temas, como la Mesa Transversal de DDHH y Género, de la que participa la Subsecretaría de DDHH del Municipio”, reparó.

“Hacerse cargo de la problemática con perspectiva de género -agregó- es asumir desde dónde, cada quién, participa y nutre (o no) este debate. Realmente no da lo mismo pensar esta conflictividad social como varón, como mujer, como travesti, como trans. Es importante que cada uno y cada una asuma el rol que tiene, o debería tener, en esta discusión”. Y disparó: “Este proyecto no sólo no se hace cargo de nada de todo esto, sino que además es sumamente irresponsable”.

“A esta altura de los acontecimientos, todes sabemos que legislar y gobernar sin perspectiva de género es legislar y gobernar desde la parcialidad y el negacionismo de lo plural y de lo diverso. No hay Estado para todes, si no se construyen políticas públicas que integren, que reconozcan y que también legitimen a las diversidades”, expresó la concejala por último.