Nación puso a Mar del Plata en alerta epidemiológica y hay incertidumbre

Los anuncios del presidente Alberto Fernández fueron leídos en Mar del Plata con cierta tranquilidad porque se presumió que no implicaban cambios para la ciudad en materia de restricciones. Sin embargo, el cierre del viernes llegó con una novedad que generó incertidumbre en el gobierno de Guillermo Montenegro: el mapa epidemiológico que difundió el gobierno nacional coloca a General Pueyrredon entre los distritos en alerta epidemiológico, lo cual podría implicar adoptar las mayores restricciones que ratificó el presidente Alberto Fernández.

Fuentes cercanas al jefe comunal se mostraron sorprendidos por la aparición de ese mapa ante la consulta de 0223. "Si es así es un cierre total, pero no sabemos nada, nadie nos llamó", reconocieron esta noche.

El alerta epidemiológico fue la categoría que dispuso el presidente Alberto Fernández para el Amba y los distritos con indicadores sanitarios más delicados. Ese categoría sería el equivalente en la provincia de Buenos Aires a la fase 2, fase en la que se suspenden las clases presenciales y las restricciones horarias para circular rigen desde las 20 y no desde las 24 como es actualmente en la ciudad.

Sin embargo, no está claro qué pasará en Mar del Plata a partir de ahora. "En los momentos donde más diferencias teníamos nos llamaba alguien de Nación o provincia y nos explicaba algo. Hoy no nos llamó nadie", insistió la fuente consultada por este medio, quien aseguró que oficialmente el municipio no hará declaraciones hasta tanto no tener precisiones.

"Queremos saber bien qué criterios tiene ese listado. Porque hay ciudades que están peor que Mar del Plata y no aparecen en alerta. Están solo los distritos del Amba, Bahía y Mar del Plata", agregaron.

Es que no sería la primera vez que más allá de que el gobierno nacional coloque al distrito en una categoría y que el gobierno provincial, con los números más finos y luego de hablar con el intendente y las autoridades sanitarias, disponga no aplicar todas las restricciones. En el municipio creen que la situación sanitaria de la ciudad aún no está para un descenso en fase 2, por lo que en las próximas horas intentarán argumentar por qué Mar del Plata debe permanecer en fase 3 y no aumentar las actuales restricciones.

Restricciones en alerta epidemiológica

Actividades suspendidas:

+Centros comerciales y shoppings.

+Las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados.

+Locales comerciales entre las 19 horas y las 6 horas del día siguiente, con excepción de los esenciales con horario nocturno.

Restricción en ámbito educativo:

+Se suspenden las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en los todos los niveles. 💻



Deportes:

+Se prohíben los deportes grupales.

Casinos, bingos, discotecas, y salones de fiesta.



Horario de cierre de gastronomía: entre las 19 y las 6 del día siguiente. Luego de las 19 podrán continuar bajo las modalidades delivery. En los horarios autorizados de funcionamiento, sólo podrán atender a sus clientes en espacios habilitados al aire libre.

Prohibición de circulación: se prohíbe la circulación entre las 20 y las 6 de cada día. (Según las jurisdicciones, las autoridades podrán solo ampliar estos horarios en función de las especificidades de cada lugar.)

Transporte público: solo para esenciales y autorizados.