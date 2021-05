Quilmes se despidió con una sonrisa

Al final, la burbuja no terminó siendo tan mala para Quilmes. Después de las dos derrotas iniciales, la lesión de Jeffrey Merchant y la escasa rotación, metió dos triunfos seguidos y quedó bien parado luego de la cuarta ventana de la Conferencia Sur de la Liga Argentina. En la despedida de Concordia, superó 58 a 50 a Estudiantes de Olavarría.

De menor a mayor fue el paso del "tricolor" por Entre Ríos, que terminó de la mejor manera. El partido no fue bueno de ninguno de los dos lados, con bajísimos porcentajes y un goleo bajísimo. Aburrido, el primer parcial fue 11-9 para los de la ciudad del cemento, y al descanso largo se fue con un no muy superior 26 a 22.

La situación no cambió demasiado en el complemento, y en un goleo tan bajo, para el "bataraz" irse al último descanso arriba por 6 (40-34) no era poca cosa. Sin embargo, no se esperaban la recuperaciónd de Quilmes que salió con todo al último parcial, metió más puntos que en todo el primer tiempo y lo revirtió para quedarse con la victoria 58 a 50.