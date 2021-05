Unión sigue marcando el camino

La confianza por las nubes tiene Unión y eso se nota en el juego, en la confianza y se traduce en los resultados. Después de la victoria con Presidente Derqui tenía una dura parada ante Belgrano en San Nicolás y la pasó con autoridad, se impuso por 83 a 73 y sigue sumando triunfos en una División Bonaerense del Torneo Federal que lo tiene con 8 festejos y una sola derrota.

El arranque fue todo paridad, ninguno pudo marcar diferencias y se mantuvieron a tiro. Tanto fue, que el local se fue arriba por la mínima: 19-18. Pero la diferencia para el "celeste" apareció en el segundo parcial, cuando a partir de la defensa empezó a mostrar superioridad, repitió los 18 del primer chico pero sólo permitió 5 de su rival y se fue al vestuario arriba por 36 a 24.

Lejos de relajarse con lo hecho, mantuvo la intensidad en el tercer parcial y no le dio posibilidades de acercarse al dueño de casa, más allá de que los de Amarillo recuperaron capacidad goleadora. El conjunto de Ezequiel Santiago Medina no bajó la guardia y entró a los 10 finales con ventaja de 15: 44-59. El último cuarto fue demasiado relajado en defensa y se llenaron de puntos. Por suerte para Unión, esa baja en la parte de atrás no se reflejó en el ataque, donde continuó lastimando de afuera y bajo las tablas, para mantener la distancia con un Belgrano que arrimaba con el goleo pero no podía contrarrestar las variantes del "celeste". Octavo triunfo en nueve partidos para Unión que el viernes intentará continuar por la buena senda cuando reciba en el "Quincho" a Pergamino Básquet.

Síntesis

Belgrano (San Nicolás) (73): Fernández 19, Salazar 9, Gobetti 6, Araudo 9 y Calcaterra 10 (FI); Saavedra 0, Prediger 1, G.Eseverri 8, Cionco 11, Vercelli 0, J.Eseverri 0. DT: Ariel Amarillo.

Unión (83): Bualó 23, Villalón 7, Piñero 11, Varas 6 y Cerone 18 (FI); Lofrano 2, Haag 2, Quinteros 5 y Bellozas 9. DT: Ezequiel Santiago Medina.

Parciales: 19-18, 24-36 y 44-59.

Árbitros: David Pietromónaco y David Schkair.

Estadio: “Fortunato Bonelli”.