Video: Casero propuso que los que reciben planes sociales no puedan votar

El actor Alfredo Casero volvió a elevar críticas al gobierno que encabeza Alberto Fernández al tiempo que sumó un reclamo político: pretende que quienes reciben planes sociales no tengan opción de elegir a quién votar en las próximas elecciones.

"Voy a decir lo que pienso: hasta que la gente que recibe planes sociales, ayudas, etc, no vote, hasta que los presos dejen de votar que son 5 mil, 6 mil votos, no sé si estará bien o estará mal, pero ellos tienen una clientela asegurada y esa clientela asegurada va a ir por más", dijo Casero en declaraciones a TN.

El acto prosiguió con su crítica al oficialismo diciendo: "Lo que es peor y lo que vengo viendo, es esa idea de agradecer al gobierno por comprar y traer las vacunas. Esta gente tiene que entender que son funcionarios".

Casero remarcó que "son sirvientes de la gente que los votó" a la vez que indicó que "desde que empezamos a aceptar de a poco todo esto, todas estas cosas van pasando y las nuevas generaciones lo naturalizan".

Respecto del manejo de la pandemia por parte de la administración Fernández, consideró que mediante las restricciones impulsadas "han declarado la guerra a la gente común". "El kirchnerimo es una banana para pelar", bromeó.

Asimismo, el actor argentino lamentó: "Este dolor y estado de incertidumbre es producto de un gobierno que no quiere prestarle atención a los niños y a los viejos, que más los necesitan en este momento".