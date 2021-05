Tiene cáncer de mama y la Provincia no le da un medicamento de $445 mil hace dos meses

Desde hace poco más de dos meses, Rosa Elba Piñero atraviesa un calvario. El Ministerio de Salud del Gobierno de la provincia de Buenos Aires sigue sin proveerle una medicación muy costosa, lo que le imposibilita continuar el tratamiento del cáncer de mama que le diagnosticaron.

El pasado 1º de marzo, la mujer de alrededor de 50 años se acercó hasta la sede de la Región Sanitaria VIII para presentar la receta que le indica la administración de Palbociclib, un medicamento desarrollado por la farmacéutica Pfizer cuyo costo asciende a cerca de 445 mil pesos. Y si bien la auditoría médica le autorizó su entrega, la Provincia nunca se lo otorgó.

La medicación que la mujer necesita se usa en combinación con otras dos drogas para el tratamiento del cáncer de mama que las autoridades sí le garantizan. "Pero la que es carísima no se la facilitan", repararon sus allegados en declaraciones a 0223.

Los retrasos que ponen en jaque su salud motivaron la presentación de un recurso de amparo ante el Juzgado de Familia Nº 3, a cargo de Amalia Dorado. Pero en lugar de destrabar el conflicto de origen, la Justicia impuso una multa de 500 pesos por cada día de incumplimiento. "Sin el medicamento no puede continuar con el tratamiento", enfatizaron.

En este marco, desde el Ministerio de Salud bonaerense no expidieron ningún argumento por las demoras, mientras la damnificada sigue sin recibir el medicamento. "No hubo ningún argumento concreto. Dicen que está dentro del plazo de la burocracia, pero no hubo una respuesta especial", indicaron.