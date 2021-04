Su mamá tiene una grave enfermedad pero hace un año que Pami no le garantiza la medicación

Una joven marplatense exigió respuestas de las autoridades del Programa de Atención Médica Integral (Pami) para que le entreguen la medicación que corresponde a su mamá, una mujer de 50 años que fue diagnosticada con la grave enfermedad conocida como "miastenia gravis".

Lucía aseguró que desde el año pasado que vive junto a Rosario, su madre, un "calvario" para que la obra social se haga cargo y entregue el medicamento para poder avanzar con el tratamiento de la enfermedad que es ocasionada por una interrupción en la comunicación entre los nervios y los músculos.

La joven reveló que a mediados del 2020 tuvo que impulsar un recurso de amparo, al que finalmente hizo lugar el Juzgado Federal Nº2 de Santiago Martín, para que se agilicen los trámites y Pami responda al constante petitorio.

"A pesar de ese fallo favorable, Pami sigue sin entregar la medicación en tiempo y forma. Hace más de un mas y medio nos dicen que van a entregar la marca que ella necesita y que es bien específica para que no le ocasione efectos adversos", puntualizó, en diálogo con 0223.

Según Lucía, los directivos de Pami "se pasan de voz en voz diciendo que no hay stock" y así justifican las dilaciones pero ella remarcó que la situación de salud de su mamá "ya no da para más". "Mi mamá no come, no habla, no camina, y no se lo toman en serio. La inhumanidad de estas personas de auditoria es increíble", apuntó.

"Esto ya no puede seguir así; necesito que este reclamo llegue a la persona indicada de Pami central de Buenos Aires o a alguna persona responsable y humana para entregar la medicación en tiempo y forma", insistió la hija de la afiliada al Pami.

Lucía lamentó también que en las últimas semanas la obra social haya cortado la entrega de todo tipo de medicación a pesar de que no se ajustaba a la que específicamente necesita Rosario. "Veníamos en camino pero con esta situación la situación empeora mucho y es más difícil recuperarse. Necesito ayuda. Por favor", concluyó.

La miastenia grave se caracteriza por debilidad y fatiga rápida de cualquiera de los músculos bajo tu control voluntario. Hasta la fecha, no tiene cura pero el tratamiento puede ayudar a aliviar los signos y síntomas, como la debilidad de los músculos de los brazos o las piernas, la visión doble, los párpados caídos y las dificultades para hablar, masticar, tragar y respirar.

Aunque esta enfermedad puede afectar a personas de cualquier edad, es más común en mujeres menores de 40 años y hombres mayores de 60 años. La miastenia grave también puede afectar cualquiera de los músculos que controlas voluntariamente pero hay ciertos grupos musculares se ven afectados con mayor frecuencia.