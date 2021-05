Independiente le dio una alegría a Falcioni en los penales

Independiente logró el pasaporte a las semifinales de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, al vencer esta noche a Estudiantes en La Plata por 4 a 1 en la definición con tiros desde el punto del penal, luego de un empate en cero en los 90 minutos. El arquero uruguayo Sebastián Sosa se convirtió en la gran figura de la noche al atajar los dos primeros disparos de la serie, primero a Martín Cauteruccio y luego a Fabián Noguera. Ahora los dirigidos por Julio Falcioni, que estuvo presente y al frente del equipo a pesar de sufrir el fallecimiento de su esposa días atrás, esperan rival: Colón de Santa Fe o Talleres de Córdoba.

El partido de esta noche en La Plata fue flojo y muy apretado, con pocas situaciones de gol. Estudiantes e Independiente se estudiaron mucho, lucharon demasiado, se bloquearon y generaron un primer tiempo con pocas emociones. La primera insinuación la tuvo el local. Tras un lateral rápido de Godoy, Cauteruccio ganó la posición y le pegó al arco de lejos sin mayores problemas para Sosa. A los 21 probó Leandro Díaz y la pelota se fue cerca del palo derecho del arquero uruguayo. A esa altura Estudiantes insinuaba una mayor profundidad pero no tenía claridad para definir. Así a los 27, luego de un córner de Pasquini, Noguera en la altura cabeceó y la pelota dio en la parte de arriba del travesaño. Independiente generó la más clara cerca del final de la etapa en una combinación de Palacios con Blanco, pero un manotazo de Andújar evitó la caída de su arco; y antes del descanso un débil remate de Palacios, que se desvió en un defensor, terminó sin inconvenientes en las manos del arquero "pincha".

El complemento se inició con una mayor ambición del elenco de Falcioni con dos pelotazos largos, primero para Palacios que no llegó a espaldas de los centrales y después para Velasco, que no pudo definir por arriba del arquero. Pero Independiente sufrió un golpe a los 13, cuando se fue expulsado por doble amarilla Ortega en un claro error del árbitro Pablo Echavarría, porque no existió la falta sobre Godoy. El local se acercó a los 15 en un tiro libre de Cauteruccio que Federico González cabeceó desviado. A partir de ahí Estudiantes monopolizó el dominio de la pelota pero careció de claridad. Lo tuvo a los 26 en un centro de Federico González que Barreto, en el rechazo, casi la mete en su propio arco; e Independiente encontró una oportunidad muy clara a los 33 en una contra de Bustos y Silvio Romero entrando al área no pudo sorprender al seguro Andújar. A los 35 el local armó una buena jugada por izquierda con centro al segundo palo, pero Godoy desperdició una situación desde una posición inmejorable. Y después no hubo más opciones de gol.

Así se fueron a la definición por penales, donde Independiente no falló y tuvo en Sebastián Sosa al héroe de la noche.

Síntesis

Estudiantes (La Plata) (0)(1): Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Nicolás Pasquini; Ángel González, Jorge Rodríguez, Juan Sánchez Miño y Lucas Rodríguez; Leandro Díaz y Martín Cauteruccio. DT: Ricardo Zielinski.

Cambios: ST 0' Federico González y Manuel Castro por Díaz y Pasquini, 33' Pablo Sabbag por González y 45' Manuel Castro por Godoy.

Independiente (0)(3): Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Juan Insaurralde, Thomas Ortega; Lucas González, Lucas Romero, Domingo Blanco; Alan Velasco, Silvio Romero y Sebastián Palacios. DT: Julio Falcioni.

Cambios: ST 16' Lucas Rodríguez por Palacios, 36' Braian Martínez por Velazo y 45' Adrián Aguirre por González.

Incidencias: ST 13' expulsado Ortega (I).

Definición por penales: en Independiente marcaron S.Romero, L.Rodríguez, Blanco y Martínez; en Estudiantes anotó L.Rodríguez. Sosa atajó los remates de Cauteruccio y Noguera.

Árbitro: Pablo Echavarria.

Estadio: Uno Jorge Luis Hirschi.