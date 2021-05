Gastronómicos: “La fase 2 es el fin de muchos de nosotros”

Hay alarma en el sector gastronómico de Mar del Plata ante la real posibilidad que Mar del Plata baje a fase 2, tras el decreto presidencial que la ubica entre los distritos de alarma epidemiológica y por ende, con mayores restricciones.

En este caso puntual, la fase 2 establece el funcionamiento de los restaurantes y cafés solo entre las 19 y las 6 del día siguiente y luego de ese horario, el uso del delivery.

En diálogo con 0223, Hernán Szkrohal, sostuvo que luego de conocerse el DNU presidencial “estamos alarmados más que preocupados” y advirtió que “la fase 2 es el fin de muchos de nosotros”.

“Hemos visto como pasaban los meses y sabíamos que podía ocurrir esto, pero esperábamos por parte del estado, a que estén mejor armados con las posibilidades de ayuda. Y encima enterarnos de esta triste realidad justo el 1 de Mayo”, reflexionó el empresario gastronómico.

En relación a los subsidios, Szkrohal sostuvo que “el Repro 2 no le llega al 20% del sector y la ayuda es ínfima de entre 8 a 12 mil pesos cuando el salario promedio es de 40 mil pesos. No mueve la aguja. Y el sector tiene distintos formatos de trabajo, con gente eventual, que no son alcanzados. Aunque aparentemente se pedirían mejor requisitos, no es de gran ayuda y es alargar la agonía de un sector”, evaluó.

“Parte del sector gastronómico no puede cerrar, no es que no quiere. Porque significa entregar su negocio”, sintetizó y puso como relevante la gran preocupación de los empleados que están detrás de esta decisión: “Nos preguntan qué vamos a hacer, porque saben que no llega el Repro ni nada”.

Por último, se refirió a las gestiones denodadas del Municipio para revertir el retroceso de fase. “Sabemos que la negociación del Intendente es con Nación y se lo derivó a la ministra de salud. Tenemos alguna esperanza que eso pueda ocurrir y Mar del Plata pueda seguir un tiempo en fase 3”, finalizó.

Las restricciones por fase 2

En concreto, para el gobierno provincial, en Mar del Plata desde este sábado rige el DNU firmado por el gobierno nacional que establece las siguientes restricciones:

+Cierre de centros comerciales y shoppings.

+Prohibición de actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados.

+Cierre de locales comerciales entre las 19 y las 6 del día siguiente, con excepción de los esenciales con horario nocturno.

+Se suspenden las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en los todos los niveles.

+Se prohíben los deportes grupales.

+Cierre de casinos, bingos, discotecas, y salones de fiesta.

+Horario de cierre de gastronomía: entre las 19 y las 6 del día siguiente. Luego de las 19 podrán continuar bajo las modalidades delivery. En los horarios autorizados de funcionamiento, sólo podrán atender a sus clientes en espacios habilitados al aire libre.