El cerdo, también en problemas: productores aseguran que trabajan a "pérdida"

Mientras todas las miradas están puestas en la carne vacuna por el foco de conflicto que desató el cierre de exportaciones que decidió el Gobierno de Alberto Fernández, el cerdo también empieza a encender señales: los productores del sector aseguran que "trabajan a pérdida" por el "aumento galopante" que acusan en el maíz, que representa un 70% en la estructura de costos de producción.

Alejandro Lamacchia, el marplatense que está al frente de la Asociación de Productores Porcinos de la Provincia de Buenos Aires, afirmó que el valor del cereal sufrió un ajuste en el mercado internacional del 180% después de que la tonelada se mantuviera en 2020 con un precio estable de 8500 pesos.

"El sector porcino está entrando en una situación crítica. Este aumento en el maíz bajó mucho la rentabilidad y ha hecho que el productor esté trabajando a pérdida. El productor grande quizás se puede stockear todo el año y no sufre el impacto mientras que el mediano puede hacerlo por unos meses pero el resto del tiempo ya empieza a sufrir la suba de costos. Y el pequeño productor la pelea semanalmente y eso hace que trabaje a pérdida", explicó.

De todos modos, el referente del sector consideró que a los productores más importantes van a verse resentidos con el comienzo de la nueva cosecha y aseguró que "en los próximos meses se van a empezar a escuchar quejas de un sector que hasta ahora no hacía reclamos".

"El tiempo para que se mantenga un productor depende de la espalda. En 2016, el 20% de los productores pequeños dejaron la actividad y en 2018, que hubo una gran sequía, el 40%, el 50% y hasta el 80% en algunos municipios, de los productores pequeños tuvieron que dejar su actividad", recordó Lamacchia.

El empresario remarcó que la clave de la actividad porcina pasa por "el volumen y la eficiencia" y sostuvo que su desarrollo "lleva un tiempo determinado". "Esto no es un kiosco que un día sacás la mercadería y al otro día la ponés en la estantería", comparó, y reiteró: "A partir de ahora, con el aumento galopante del maíz se va a hacer muy difícil".

En este marco, el dirigente remarcó que hay una comunicación "sobresaliente" con el Gobierno de Axel Kicillof aunque lamentó que todavía "no lleguen soluciones" concretas por parte de las autoridades. "Uno levanta por teléfono y nos atienden y hablamos sin ningún tipo de inconveniente. El tema es que las soluciones no llegan. Hoy si uno quiere sacar un crédito, las tasas de interés son altas y el productor necesita otra cosa", puntualizó.

"El precio de la carne nunca bajó por cerrar las exportaciones"

Lamacchia, a su vez, se mostró critico con la decisión del presidente Fernández de bloquear las exportaciones del ganado vacuno para tratar de generar una baja de precios dentro del mercado interno.

"Abrir un mercado cuesta a veces varios años y uno no se explica cómo de la noche a la mañana se cierra una actividad que había empezado a dar buenos frutos", planteó el empresario de la ciudad, en el marco de una entrevista con 0223 Radio.

Al citar el antecedente de 2006, año en el que se adoptó la misma medida durante la presidencia de Néstor Kirchner, el titular de Aproporba sostuvo que "esa experiencia trajo aparejado el cierre de muchos frigoríficos y la pérdida de miles de fuentes de trabajo".

"Ahora, al no venderse al extranjero y como esa oferta iría al mercado interno, afectaría a la carne porcina pero no creo que el valor vaya a bajar. Nunca bajó el valor de la carne cuando ocurren estas cosas pero habrá mayor oferta", dijo, y agregó: ".La gente va a tener la oportunidad de adquirir diferentes tipos de carne pero no por eso la van a comprar más barata".