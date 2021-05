Exportación de carne: "El Gobierno de Alberto Fernández cree en un engaño"

Desde la Sociedad Rural de Mar del Plata apuntaron fuertes críticas por las prohibición que impuso el Gobierno de Alberto Fernández para exportar por 30 días productos cárnicos y consideraron que las autoridades nacionales "creen en un engaño" al justificar esta política con el horizonte de una baja de precios en el mercado interno.

"Estamos viviendo la misma huella de la 125. Esta gente cree que va a bajar los precios colocando precios fijos, interviniendo los mercados y no dando libertad al productor y a toda la cadena de comercialización pero eso es un engaño", sentenció Antonio Oscoz, presidente de la entidad, en declaraciones a 0223.

En primer lugar, el dirigente atribuyó la suba de precios, en el marco de la escalada inflacionaria que se vive en el contexto de pandemia, a los cambios de precios que fijó el mercado internacional en el maíz y la mayor demanda que se acusa en China, que "cada vez está mejor y cada vez quiere carne de más calidad".

"Si no aumentamos la producción ganadera, la cantidad de cabezas, no nos van a entrar divisas genuinas. El campo y la minería son las únicos sectores que están dando entrada de dólares billete hoy en día y eso después sirve para la sanidad, para comprar vacunas, y otra serie de cosas que precisa el país y que no puede porque no tiene la plata", dijo, y apuntó: "Es una incongruencia esta restricción".

Según Oscoz, "todo el sector del campo está totalmente contrariado" tras los anuncios del presidente y cuestionó que una medida de estas características "haya sido tomada de un día". "Dicen que es por 30 días pero nunca se sabe porque esto lo van prorrogando como la pandemia. Y las cosas así no se solucionan", aseveró el empresario.

Para el referente del sector a nivel local, Nación debería "suspender inmediatamente" la nueva restricción y promover el diálogo con el sector agropecuario para "ver si hay una salida más o menos rápida como para que el país pueda exportar de nuevo y la carne no se vea resentido". "Sería deseable que haya un diálogo ya. El Gobierno tiene que dar alguna señal de apertura urgente", reclamó.

En el marco de su análisis sobre la variación de precios de los productos cárnicos, Oscoz también apuntó contra la emisión monetaria por parte de la gestión: "No es que la carne valga más sino que el Gobierno emite más. Mientras el gasto público no se detenga, vamos a seguir estando como siempre. A mayores controles y reglamentos, peor es el resultado. Hay que acomodar este tipo de situaciones".

"El sector está muy preocupado porque no hay certezas de las reglas de Gobierno. Qué es el gobierno para nosotros: un administrador. Lo ponemos por cuatro años para que administre con reglas sanas y lógicas, con sentido común, no con cosas de trasnochado que varían todas las reglas. Hay que entender que el que prometió embarques de animales de repente resulta que hoy ya no puede mandar nada. No se puede seguir así", concluyó.