Lock out del campo: "Si se dilata en el tiempo, puede haber desabastecimiento de la carne"

El cierre de las exportaciones a la carne y el posterior paro por 7 días de la Mesa de Enlace genera preocupación en el sector empresarial cárnico ante la posibilidad que el conflicto se extienda en el tiempo y pueda haber desabastecimiento.

“Hoy hay carne en los mostradores pero si el productor agropecuario no manda carne a los frigoríficos por un paro de la comercialización, ahí se verá afectada la provisión de la carne. A mi entender, creo que no va a llegar a mayores, porque esto del paro es una medida simbólica. Pero si se dilata en el tiempo, puede pasar como 2008 que tuvimos varios ceses de la comercialización y tuvimos desabastecimiento. Esperemos que eso no pase, porque repercute en todos lados”, expresó en diálogo con 0223, el empresario cárnico Gustavo Blois.

Para el propietario de la cadena de carnicerías “El Mudo”, el cierre de las exportaciones a la carne por 30 días “pasa por el desconocimiento del rubro y de la materia” y consideró que los sucesivos aumentos de la carne y de los alimentos en general “es por la inflación y no por la exportación”.

Con 20 años en el rubro, para Blois esta medida del gobierno nacional “no hará que la carne baje” y evaluó que esa posibilidad sólo será posible si existe algún tipo de ayuda estatal. “En algún momento se hizo algún tipo de subsidio y también podría funcionar algún beneficio en la cuestión impositiva. Pero eso se lograría siempre y cuando se maneje la inflación, porque sino cualquier subsidio se diluye”, completó.

Además del rechazo del campo, la medida gubernamental también puso "en alerta" a referentes del Sindicato de la Carne de Mar del Plata, que se mostraron preocupados porque esta situación ya fue vivida hace 15 años atrás y dejó "a 15 mil trabajadores en la calle y no bajaron los precios de la carne", según advirtieron desde la entidad gremial.