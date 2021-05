Pesar en el CEF por la muerte de un auxiliar de la educación por coronavirus

Gran dolor y pesar causó en las últimas horas el fallecimiento por coronavirus del auxiliar docente Carlos Alimonta (64), que se desempeñaba en el Centro de Educación Física (CEF) N°1 hasta hace unos días.

“Imposible imaginar el CEF1 Sin Carlitos, que tristeza. Tan alegre, prolijo, el pañol impecable. Ya se te extraña Carlitos, que descanses en Paz”, fue uno de los tantos mensajes de compañeros y estudiantes, que lamentaron la pronta partida de Alimonta, que falleció este lunes 24 de mayo, mientras se recuperaba del Covid-19.

Claudia Rey, secretaria adjunta de ATE Mar del Plata manifestó a 0223 el dolor que embarga la comunidad educativa del CEF N°1 por la partida de Carlos y contó que el trabajador se desempeñó hasta último momento en la institución, hasta que se tomó la licencia por la enfermedad.

“Esta noticia un poco fue inesperada, porque Carlos estaba recuperándose junto a su compañera -trabajadora del Auditorium- ambos por Covid. Al parecer tuvo convulsiones en su casa y debieron llamar a una ambulancia y luego falleció. Es la segunda muerte por Covid de un auxiliar en el distrito, con la partida de Laura Andreiko y ahora con Carlos”, señaló Rey.

En relación a los pedidos que un sector de padres realiza por la presencialidad, la dirigente consideró que la medida de confinamiento que establece la continuidad de las clases de manera virtual “fue lo más acertada”.

En tal sentido, Rey argumentó que “muchos trabajadores y pibes y pibas llegan a la escuela en transporte público, donde no hay que ver mucho para darse cuenta que no se respetan los protocolos y donde no hay ningún control por parte del Municipio”, evaluó.

Asimismo, la referente de Educación en el gremio de ATE, cuestionó que “por el plan jurisdiccional, muchas escuelas al tener que estar ventiladas, son una heladera” y que esta situación perjudica la salud de trabajadores y estudiantes. “Hay que estar sentado una hora y media donde hace mucho frío”, razonó.

“Entiendo que hay una cantidad de chicos y chicas que no han tenido continuidad por la virtualidad, porque les cuesta sostener un paquete de datos o un teléfono, pero en ese caso, muchas escuelas permanecen abiertas para dar cuadernillos y no se corte la continuidad pedagógica. Seguir con la continuidad de las tareas presenciales pone en riesgo la salud de los trabajadores y de los mismos pibes y pibas”, sentenció.