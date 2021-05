Boleto: mientras se define el aumento, Montenegro pidió equiparar los subsidios con el conurbano

El intendente Guillermo Montenegro insistió con el reclamo al Gobierno de Alberto Fernández para que se logren equiparar los subsidios que financian el servicio de transporte público de Mar del Plata con el que perciben los municipios del conurbano, donde solo el 20 por ciento de la tarifa es sostenida por el bolsillo de los usuarios.

"En el conurbano el boleto sale menos porque hay más plata para subsidiar el conurbano, entonces vamos a seguir insistiendo desde General Pueyrredon para que el subsidio que se da en el conurbano se dé también en la ciudad", sostuvo el jefe comunal, en la conferencia de prensa de este viernes.

En el mismo sentido, el jefe político de la ciudad consideró que es necesario que las autoridades nacionales no hagan oídos sordos a este petitorio para que "los vecinos marplatenses no tengan que poner la plata de su bolsillo como no la ponen los del conurbano".

Después de que este jueves el Concejo Deliberante le otorgara las facultades para disponer un nuevo ajuste en el boleto, Montenegro prefirió no dar precisiones de cuándo y cómo se incrementará la tarifa pero aclaró que por estas horas su "equipo está estudiando todo".

Desde agosto del 2020, la tarifa plana del servicio de transporte público tiene un costo de $35,24. A fines de marzo, la Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) había exigido que el valor se lleve a $96,06, algo que no prosperó.

Sin embargo, un estudio de costos que presentó el Ejecutivo prácticamente un mes después le dio la razón al empresariado y concluyó que el monto del boleto debe ser $93,69, teniendo en cuenta la caída récord en la demanda que acusó el servicio durante la pandemia, sumado al contexto inflacionario y las subas del dólar y del combustible.

En la sesión ordinaria de este jueves, el concejal del oficialismo, Agustín Neme, había hizo énfasis en la importante disparidad que tenía Mar del Plata con relación a los distritos del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) con relación a la entrega de subsidios.

Según el edil de Vamos Juntos, en las localidades de ese sector de la Provincia "el 80 por ciento del costo del boleto está sostenido por subsidios". "Acá se invierte: solamente el 20 por ciento de la tarifa es subsidiada. Hay que trabajar y seguir insistiendo para que haya más subsidios en beneficio de nuestros vecinos", dijo, y en este aspecto apeló por la colaboración del Frente de Todos, teniendo en cuenta su presencia en las administraciones de Provincia y Nación.

Neme citó como antecedente el avance que tuvo la recategorización tarifaria del gas e instó a continuar con ese ejemplo. "Con esto pasa lo mismo: es un reclamo que no debería tener bandera política. Tiene que ser una búsqueda permanente de todas las fuerzas políticas de nuestra ciudad", concluyó.