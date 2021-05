Una parrilla sacó el chulengo a la calle para "rebelarse" por la fase 2

Este lunes arrancó la fase 2 que permite a la actividad gastronómica atender al público hasta las 19 al aire libre, pero debido a la baja temperatura y a la crisis del sector. la mayoría decidió "rebelarse" a la normativa sanitaria de Provincia y Nación y trabajar como si estuvieran en fase 3.

Uno de los locales que decidieron abrir de esta manera está ubicado en Marcelo T. de Alvear y Solís, que a modo de protesta, sacó los chulengos a la calle para visibilizar la delicada situación.

"Nosotros cumplimos los 9 días que dictaminó el gobierno y hoy salimos a abrir las puertas para poder seguir trabajando y pagando todo lo que corresponde a un comercio", expresó a 0223, Titi Rabini, responsable de parrilla Los Cardales.

En ese aspecto, el gastronómico remarcó que cumplirá estrictamente todos los protocolos "para no seguir propagando el virus" y que esta apertura contra la fase 2, "es en forma de protesta".

"El que quiera almorzar en el interior del local, lo va a hacer. Es irrisorio que la gente pueda comer al aire libre cuando por ejemplo hoy tenemos 7 grados", advirti Rabini, al tiempo que evaluó que "los contagios no está en la gastronomía sino en las fiestas clandestinas y los eventos que se arman sin autorización. Eso es lo que hay que controlar", cuestionó.

"En el grupo de whatsapp de gastronómicos, hoy un colega nos dijo que aguantó hasta ayer y ya cerró sus puertas. Acá a dos cuadras un restaurant reconocido, el propietario me dijo que se fundió el año pasado. no queremos gente en la calle. Lo que estamos generando hoy es para poder pagar a los empleados y siguen corriendo las deudas con los créditos. Porque sin trabajo no hay salud", completó.