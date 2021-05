Iba con una moto sin papeles y quiso coimear a la policía

Un joven de 18 años fue aprehendido en las últimas horas, luego de escaparse de un control policial e intentar coimear a la policía que lo aprehendió tras una persecución.

Personal del cuerpo motorizado intentó interceptar al motociclista en calle 461 y colectora, en el barrio San Patricio. El conductor del vehículo, tras advertir la presencia policial, se fugó, por lo que los efectivos comenzaron una persecución.

Finalmente, lograron alcanzarlo en calle 457 y 16, del barrio Playa Serena. Una vez aprehendido, los efectivos identificaron al joven de 18 años y constataron que carecía de toda la documentación requerida para circular.

En ese momento, el joven intentó sobornar a los policías y les ofreció una suma de dinero para que no le secuestren la moto, algo que no solo no evitó, sino que le valió que se le inicie una causa por el delito de coecho, por disposición del fiscal de Delitos Económicos Javier Pizzo, aunque se dispuso que permanezca en libertad.